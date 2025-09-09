Emocionante recibimiento de peregrinos de Rosario de la Frontera y La Candelaria en Metán

Esta tarde fue muy emocionante el recibimiento en Metán de peregrinos de distintas localidades y parajes de los departamentos de Rosario de la Frontera y La Candelaria.

La gente los espero con bebidas, frutas y comidas en la colectora de la ruta nacional 9/34, cerca de la calle Tucumán, en el acceso sur de la localidad.

“Mañana todo el sur de Salta ya va a estar caminando para llegar a los pies del Señor y la Virgen del Milagro. Este recibimiento en Metán es cada vez más grande. Ahora nos unimos todos y salimos a la madrugada”, dijo Noemí Cazón a El Tribuno.

Se calcula que entre los distintos grupos que hay en Metán, con los Cazón y Devoción Amor y Fe (D.A.F.), entre otros, sumados a los que llegaron desde Rosario de la Frontera y La Candelaria, son más de 2.000 peregrinos del sur provincial.

Don Alejandro Cazón, quien en 1994 fue el primer peregrino de la zona, recibirá un reconocimiento hoy en la Cámara de Diputados de Salta.