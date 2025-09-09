PUBLICIDAD

9 de Septiembre, Salta, Centro, Argentina
Milagro Para El Mundo
Decomisaron carne en mal estado
Capacitación Docente
Héroe vestido de azul
Escritor
Educación en Salta
Servicio penitenciario de Salta
Decomisaron carne en mal estado

Decomisaron 145 kilos de carne en mal estado en una carnicería de El Carril

Más de 140 kilos de carne vacuna, porcina y aviar fueron decomisados en un negocio del barrio Santa Rita. El responsable fue infraccionado y tomó intervención la Fiscalía de Cerrillos.
Martes, 09 de septiembre de 2025 06:45
Se secuestró más de 140 kilos de carne. Un hombre fue infraccionado.
Un operativo de control comercial terminó con un importante secuestro de alimentos en El Carril, cuando efectivos de la Policía Rural y Ambiental detectaron que en un local se almacenaban y ofrecían carnes no aptas para el consumo humano.

Durante la inspección, realizada en horas de la mañana en el barrio Santa Rita, los uniformados comprobaron que la mercadería no cumplía con las condiciones sanitarias necesarias. Como resultado, se procedió al decomiso de 145 kilos de carne de diferentes tipos: vacuna, porcina y de pollo.

Las autoridades confirmaron que un hombre mayor de edad fue infraccionado por infringir el artículo 201 del Código Penal, que sanciona a quienes pongan en riesgo la salud pública a través de la comercialización de productos contaminados o en mal estado.

La situación fue inmediatamente puesta en conocimiento de la Fiscalía Penal de Cerrillos y del Juzgado de Garantías N° 4, organismos que intervinieron en el caso y coordinarán los pasos judiciales a seguir.

