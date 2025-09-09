Día del Fisioterapeuta: una profesión que crece y se fortalece en Salta

Cada 8 de septiembre se conmemora el Día del Fisioterapeuta, una jornada destinada a reconocer el aporte de esta profesión al sistema de salud, donde la kinesiología y la fisioterapia cumplen un papel esencial en la prevención, tratamiento y rehabilitación de patologías que afectan la movilidad, el equilibrio, la fuerza y la funcionalidad del cuerpo.

En Salta, el crecimiento del sector se refleja en la labor de instituciones como la Asociación de Fisioterapeutas y Kinesiólogos, presidida por la licenciada Liliana Pastor, que en los últimos años ha impulsado una gestión de carácter federal. Entre los principales logros se destacan la apertura de delegaciones en Tartagal, Orán y Metán, la realización de capacitaciones en el interior provincial y la llegada de especializaciones en rehabilitación del suelo pélvico, vestibular, quiropraxia, terapia metamérica refleja, entre otras áreas, con expertos nacionales e internacionales.

Lic. Liliana Pastor

Estos avances no solo fortalecen a los profesionales en su práctica, sino que también generan un impacto positivo en la comunidad, ampliando el acceso a terapias modernas y mejorando la calidad de la atención. La Asociación también asumió un papel activo durante los recientes conflictos con el Instituto Provincial de Salud de Salta (IPSS), defendiendo los derechos de los kinesiólogos y trabajando junto al Colegio de Kinesiólogos para garantizar condiciones laborales más justas y la continuidad de los servicios.

“El desafío siempre es crecer y consolidar la profesión, porque detrás de cada kinesiólogo hay familias que dependen de nuestro trabajo, y detrás de cada paciente hay una vida que puede mejorar con una atención de calidad”, señaló Pastor.

En el Día del Fisioterapeuta, la celebración no se limitó a rendir homenaje al trabajo cotidiano de quienes dedican su vocación al movimiento y la rehabilitación, sino que también reflejó el camino de integración y capacitación recorrido en Salta, con la mirada puesta en un futuro que ofrezca más oportunidades y mejores servicios para toda la sociedad.