Docentes de Cerrillos y La Merced podrán capacitarse en convivencia y resolución de conflictos

Docentes de Cerrillos y La Merced tendrán la oportunidad de participar de un seminario especialmente diseñado para abordar temáticas claves en el aula: convivencia, diversidad y resolución de conflictos.

La capacitación está destinada a educadores de los niveles inicial, primario y secundario, se dictará a distancia y otorgará 0,50 puntos oficiales a quienes completen la formación.

El curso comenzará el próximo jueves 11 y se extenderá hasta el martes 16, en una propuesta que busca reforzar el trabajo docente brindando herramientas para mejorar la convivencia escolar.

“Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 9 de este mes. Los interesados podrán comunicarse al 3874032750 para reservar su lugar”, explicó el diputado Carlos Jorge de la Zerda, impulsor de la iniciativa junto a la Fundación ISPAC, con la finalidad de generar espacios de reflexión y brindar estrategias aplicables a la realidad educativa de la región.