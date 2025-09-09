PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
9 de Septiembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Milagro Para El Mundo
Decomisaron carne en mal estado
Capacitación Docente
Héroe vestido de azul
Escritor
Educación en Salta
Servicio penitenciario de Salta
Milagro Para El Mundo
Decomisaron carne en mal estado
Capacitación Docente
Héroe vestido de azul
Escritor
Educación en Salta
Servicio penitenciario de Salta

DÓLAR OFICIAL

$1425.00

DÓLAR BLUE

$1385.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Municipios

Docentes de Cerrillos y La Merced podrán capacitarse en convivencia y resolución de conflictos

Arranca un seminario virtual destinado a todos los niveles educativos ofrecerá herramientas para fortalecer la práctica docente. La propuesta otorga puntaje oficial y las inscripciones ya están abiertas.
Martes, 09 de septiembre de 2025 07:02

Docentes de Cerrillos y La Merced tendrán la oportunidad de participar de un seminario especialmente diseñado para abordar temáticas claves en el aula: convivencia, diversidad y resolución de conflictos.

La capacitación está destinada a educadores de los niveles inicial, primario y secundario, se dictará a distancia y otorgará 0,50 puntos oficiales a quienes completen la formación.

El curso comenzará el próximo jueves 11 y se extenderá hasta el martes 16, en una propuesta que busca reforzar el trabajo docente brindando herramientas para mejorar la convivencia escolar.

“Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 9 de este mes. Los interesados podrán comunicarse al 3874032750 para reservar su lugar”, explicó el diputado Carlos Jorge de la Zerda, impulsor de la iniciativa junto a la Fundación ISPAC, con la finalidad de generar espacios de reflexión y brindar estrategias aplicables a la realidad educativa de la región.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD