Un escritor salteño llevará su obra a un encuentro literario internacional en Montevideo

El mundo de las letras vuelve a tender puentes entre países y culturas. En esta ocasión, el escritor salteño Augusto Enrique Rufino fue convocado para ser parte del 27° Encuentro Literario Internacional de Montevideo, una cita que reunirá a voces de distintos rincones del planeta en un marco privilegiado: el Cabildo de Montevideo y la Sala Artigas.

Durante seis días, del 21 al 26 de septiembre, se sucederán presentaciones de libros, mesas de lectura, disertaciones, ponencias y performances que harán vibrar a la capital uruguaya con poesía y narrativa. Rufino llegará con una novedad fresca: su libro “Instantes Eternos”, recientemente editado y con un prólogo escrito por Argentina Mónico Saravia, hija del recordado poeta Abel Mónico Saravia.

El encuentro, impulsado por la Asociación de Escritores del Uruguay y con la coordinación del autor Roberto Bianchi, contará con la presencia de participantes de Brasil, Chile, Argentina, Colombia, Ecuador, Cuba, España, México, Marruecos y otros países, confirmando su carácter internacional. En paralelo, se presentará la Antología Poética ABraCé, en conmemoración de los 25 años de esa prestigiosa asociación cultural, que también incluye al autor salteño.

Al regresar a la Argentina, Rufino no detendrá su andar literario: “Instantes Eternos” tendrá su presentación oficial en la Feria del Libro de Salta y, más tarde, en Orán, su tierra natal, donde compartirá con el público local esta obra que condensa miradas, emociones y memorias.

“Viajar con un libro bajo el brazo siempre es una manera de tender lazos”, resume el autor, que en cada página confirma su compromiso con la palabra como espacio de encuentro y trascendencia.