Rosario de la Frontera: Padres tomaron la escuela Edgar Leal tras el accidente de una docente

El mal estado edilicio de la Escuela Edgar Leal de Rosario de la Frontera volvió a quedar expuesto luego de que, en la jornada del lunes, una docente resultara herida cuando un ventiluz se desprendió y le golpeó en la cabeza. El hecho, ocurrido en una de las alas del establecimiento, esto provocó una manifestación de los padres, los cuales esta madrugada (6.00 de la mañana) decidieron manifestarse y bloquear el ingreso de docentes y ordenanzas hasta obtener respuestas concretas por parte del Ministerio de Educación y de Infraestructura.

“Ya estamos cansados, no nos dan una respuesta. Desde las 6 de la mañana estamos acá y no vamos a permitir que ingresen hasta que nos aseguren que van a arreglar la escuela: paredes, techos, todo lo que se está cayendo”, sostuvo uno de los padres que encabeza la protesta en la puerta del establecimiento educativo.

El accidente con la docente ocuriró en el ala que está habilitada, ya que otra parte está clausurada. Los padres exigen garantías de seguridad para los chicos: “No podemos enviar a nuestros hijos a una escuela con tantos inconvenientes”, remarcaron. "Hoy le tocó a una docente, mañana puede ser un niño".

La voz de la dirección

Rosalía González, directora de la Escuela Edgar Leal, confirmó que ya se elevaron cinco informes en lo que va del año y que la supervisora Adriana Cárdenas acompañó los pedidos ante el Ministerio de Educación e Infraestructura. “Sabemos que muchas veces el accionar es lento, pero hemos gestionado para que la escuela sea refaccionada. Los más chicos son los más afectados. El año pasado logramos obras urgentes como la reparación de baños y el techo de entrada, pero ahora son tres las aulas que necesitan intervención inmediata”, explicó.

La directiva también indicó que se solicitó la intervención de arquitectos para determinar cuáles son los trabajos de mayor urgencia: filtraciones, paredes agrietadas y estructuras deterioradas. “El intendente (Kuldeep Singh) nos dio apoyo, pero necesitamos una solución de fondo. Queremos dar tranquilidad a los papás de que los niños van a estar bien”, remarcó.

Maestra trasladada a Salta

El Ministerio de Educación confirmó que este martes a las 9 se realizará un relevamiento técnico en el establecimiento. Funcionarios aseguraron que se enviará personal para evaluar la situación edilicia y determinar las obras necesarias.

Mientras tanto, la docente afectada fue trasladada a Salta capital para estudios médicos, incluyendo una tomografía, a fin de descartar complicaciones.

Los padres adelantaron que mantendrán la medida de fuerza hasta recibir un compromiso concreto: “Queremos que Infraestructura actúe de inmediato. No podemos esperar más, nuestros hijos tienen derecho a estudiar en forma segura, no que se les caiga en la cabeza una ventana”, concluyeron.

