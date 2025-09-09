PUBLICIDAD

13°
9 de Septiembre,  Salta, Centro, Argentina
Capacitación Docente
Héroe vestido de azul
Escritor
Educación en Salta
Servicio penitenciario de Salta
Frontera norte
Estrenos de cine
Feria de Arte Salta
VIDEO Detectaron con drones un contrabando en el Bermejo: 7 kilos de cocaína y más de 3 toneladas de mercadería

Un operativo de Gendarmería Nacional en la frontera con Bolivia terminó con el secuestro de cocaína y un cargamento de gran magnitud. La maniobra fue descubierta gracias al uso de drones que patrullan la ribera del río Bermejo.
Martes, 09 de septiembre de 2025 08:40
El secuestro que realizó la Gendarmería Nacional en la frontera de Salta con Bolivia.
El control fronterizo en Salta sumó un nuevo golpe al contrabando. En las últimas horas, efectivos de Gendarmería Nacional frustraron dos cruces ilegales por el río Bermejo, logrando incautar 7 kilos de cocaína y más de 3 toneladas de mercadería que pretendían ingresar al país sin control aduanero.

El hallazgo se produjo luego de que los drones de vigilancia desplegados en la zona captaran movimientos sospechosos en la ribera. Ante esa señal, una patrulla de gendarmes se movilizó rápidamente y logró interceptar la maniobra en pleno traslado.

Según informaron fuentes oficiales, la mercadería incautada incluía distintos productos destinados al comercio informal, mientras que la droga fue secuestrada y puesta a disposición de la Justicia Federal.

El procedimiento fue parte del operativo “Pide VAR”, una estrategia que combina tecnología aérea con despliegue terrestre para cerrar los pasos clandestinos en la frontera norte. Desde la fuerza de seguridad resaltaron que este tipo de maniobras refuerza la política de “defensa de fronteras con ojo de halcón”, en referencia al uso de drones para controlar sectores donde las patrullas terrestres tienen menor alcance.

La causa judicial ya está en trámite y se investiga el origen de la droga, así como las redes logísticas que se valen del río Bermejo para mover cargamentos ilegales hacia el interior del país.

 

