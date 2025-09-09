El Conjuro 4 arrasó en la taquilla con un debut histórico de 83 millones de dólares

El conjuro 4: Últimos Ritos irrumpió en los cines con una fuerza inesperada: logró un estreno récord de 83 millones de dólares en Estados Unidos y alcanzó los 187 millones a nivel global en su primer fin de semana. Con estas cifras, la producción de Warner Bros. y New Line Cinema se convirtió en la mejor apertura de toda la franquicia y en uno de los lanzamientos más fuertes que haya tenido el cine de terror.

La película, dirigida por Michael Chaves, marca el regreso de los investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren y fue anunciada como el capítulo final de la saga principal. Contra todos los pronósticos, superó las estimaciones iniciales de 40 a 50 millones, consolidando un inicio de impacto que ya la ubica como la tercera mejor apertura del género de terror en la historia, solo detrás de It (2017) y It: Chapter Two (2019).

Además, fuera de Estados Unidos alcanzó 104 millones de dólares, cifra que rompió el récord internacional que antes ostentaba It: Chapter Two con 92 millones. La saga completa ya acumula más de 2.300 millones de dólares, confirmando su estatus como la franquicia de terror más exitosa de todos los tiempos.

Un hito para Warner Bros.

Con este estreno, Warner sumó su octava película en el primer lugar de la taquilla durante 2025 y la séptima que supera los 40 millones de dólares en su debut. Ningún otro estudio había logrado una seguidilla semejante en un mismo año.

Aunque los números son contundentes, la crítica señaló cierta fatiga creativa y menor innovación narrativa respecto de las primeras entregas. Aun así, el desempeño confirma la vigencia del terror en salas, en un contexto donde los hábitos de consumo oscilan entre el streaming y la vuelta a la experiencia colectiva del cine.

Un contraste con el resto del mercado

Mientras El conjuro 4 arrasaba, el resto de los estrenos del fin de semana no logró acercarse a esos niveles. En comparación con 2024, la recaudación general en Estados Unidos cayó un 20%. El director Michael Chaves, sin embargo, defendió el enfoque clásico de la saga: “Queríamos volver al corazón de la historia, a los Warren y a la esencia que atrapó a los fans desde el comienzo”.

El éxito de Últimos Ritos refuerza la tendencia: el público sigue eligiendo despedidas a lo grande para personajes icónicos y busca en la pantalla grande esa adrenalina colectiva que ninguna plataforma puede replicar.