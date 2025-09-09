Llamado a Concurso Público para el ingreso al Ballet de la Provincia de Salta

El Instituto de Música y Danza de la Provincia convoca al Concurso Público para la cobertura de 44 cargos de Bailarines Titulares del Ballet de la Provincia de Salta, autorizado por Decreto Nº 476/2025 (Boletín Oficial Nº 22010).

La convocatoria es local, nacional e internacional y la primera etapa de presentaciones de aspirantes concluye el 14 de octubre inclusive. Los bailarines aspirantes deberán cumplir tres instancias obligatorias: Reunir los requisitos de inscripción, superar las pruebas de baile y obtener el apto psicofísico correspondiente.

Condiciones de ingreso

Los bailarines seleccionados ingresarán como “Bailarines Titulares” del Ballet por un período de dos años, de acuerdo a la normativa provincial vigente.

Los requisitos para participar establecen que los aspirantes deben poseer un nivel avanzado o profesional en Danza Clásica y tener entre 18 y 30 años al momento del cierre de inscripción, salvo en el caso de los integrantes actuales del Ballet que quedan exceptuados de este límite. Podrán presentarse tanto ciudadanos argentinos como extranjeros, aunque en este último caso será obligatorio iniciar de inmediato el trámite de residencia en caso de resultar seleccionados. También se requiere haber finalizado los estudios secundarios o contar con un título de nivel superior y no estar alcanzado por las restricciones previstas en el artículo 6 de la Ley Nº 5.546.

La documentación exigida incluye la ficha de inscripción, disponible en el sitio oficial culturasalta.gov.ar, junto con dos fotografías recientes tamaño 4×4. Es obligatorio presentar además DNI o documento oficial válido, constancia de CUIL y certificado de antecedentes penales emitido por el organismo competente, que en Argentina puede gestionarse de manera online. Se solicita también un Currículum Vitae nominal con antecedentes artísticos, copias simples de certificados de formación y experiencia, y tres certificados que acrediten antecedentes laborales o de estudio.

Toda esta documentación debe enviarse en un único archivo PDF al correo [email protected]. El día de la prueba de baile los postulantes deberán presentar los originales, ya que de lo contrario serán excluidos del procedimiento.

El cronograma previsto indica que las inscripciones abrirán el 12 de septiembre de 2025 a las 00:00 horas y cerrarán el 14 de octubre a las 23:59.

Para más información comunicarse a los teléfonos (0387) 4215763, 4216285 o 4315884, interno 135.