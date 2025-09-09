Milagro 2025: los peregrinos de la Puna iniciaron su marcha rumbo a San Antonio de los Cobres

Con la salida de los caminantes de Santa Rosa de los Pastos Grandes, se puso en marcha una de las expresiones más significativas de fe del norte salteño. Este martes 9 de septiembre, desde bien temprano, comenzaron a recorrer los caminos rumbo a San Antonio de los Cobres, donde se reunirán con cientos de fieles de diferentes localidades.

El esperado Gran Encuentro de los Peregrinos de la Puna tendrá lugar cerca de las 15:30 horas, en el cruce de la Ruta Provincial 129 con la Ruta Nacional 51. Allí se congregarán delegaciones de Antofagasta de la Sierra, Tolar Grande, Olacapato, Pastos Grandes, Pocitos, Mina Sijes, Mina Tincalayu, Mina Providencia y Mina Patitos, en un gesto de unidad y devoción que ya es tradición.

La caminata concluirá en San Antonio de los Cobres, donde a las 20 horas se celebrará la Misa Jubilar, presidida por el arzobispo de Salta, en un marco de emoción y espiritualidad que anticipa la llegada de los peregrinos a la Catedral de Salta para honrar al Señor y la Virgen del Milagro.