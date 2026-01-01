PUBLICIDAD

26°
1 de Enero,  Salta, Centro, Argentina
Calor en Salta
armamento militar
Medio ambiente
accidente en machu pichu
Maxi López
cortes en la ruta 68
Lionel Scaloni
Nació el primer bebé
Salta

VIDEO: alerta por los cortes en la ruta 68, a lo largo de la quebrada de Las Conchas

Los Valles recibieron el año con fuertes lluvias, lo que generó la crecida de los arroyos, que cruzan la ruta 68, generando cortes y acumulación de barro y piedras a lo largo de todo el tramo de la quebrada. 
Jueves, 01 de enero de 2026 11:20
Equipos de asistencia de Vialidad Nacional ya se encuentran trabajando sobre la ruta 68, en el tramo de la quebrada de Las Conchas, donde la fuerte caída de agua, en el principio de este año, generó cortes y acumulación de barro y piedras a lo largo de todo el tramo. 

La recomendación, para todos aquellos que están haciendo esta ruta, y se trasladan hacia la zona de los Valles Calchaquíes, es la de transitar con precaución, ya que la acumulación de piedras, y la fuerte correntada que están llevando los arroyos y ríos que atraviesan la ruta, ya generaron cortes y hasta autos que quedaron varados. 

 

Temas de la nota

