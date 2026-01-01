VIDEO: alerta por los cortes en la ruta 68, a lo largo de la quebrada de Las Conchas

Equipos de asistencia de Vialidad Nacional ya se encuentran trabajando sobre la ruta 68, en el tramo de la quebrada de Las Conchas, donde la fuerte caída de agua, en el principio de este año, generó cortes y acumulación de barro y piedras a lo largo de todo el tramo.

La recomendación, para todos aquellos que están haciendo esta ruta, y se trasladan hacia la zona de los Valles Calchaquíes, es la de transitar con precaución, ya que la acumulación de piedras, y la fuerte correntada que están llevando los arroyos y ríos que atraviesan la ruta, ya generaron cortes y hasta autos que quedaron varados.