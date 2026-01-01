PUBLICIDAD

1 de Enero,  Salta, Centro, Argentina
Nació el primer bebé
Especial
Rosario de Lerma
La China Suárez
nacimientos
Siniestro vial
Cristina Kirchner
Barrio Juan Manuel de Rosas
Policiales

Una pelea entre hermanos terminó en tragedia durante Año Nuevo en un barrio de Salta

El hecho ocurrió este jueves 1º de enero por la tarde en el barrio Juan Manuel de Rosas. Tras una discusión y golpes entre dos hermanos, uno de ellos murió y el otro quedó detenido.
Jueves, 01 de enero de 2026 21:52
Personal policial realizó un operativo en inmediaciones de la vivienda donde se produjo la pelea entre hermanos y la posterior muerte de uno de ellos.
Una pelea entre dos hermanos terminó con un desenlace fatal este miércoles 1º de enero, en plena celebración por el Año Nuevo, en el barrio Juan Manuel de Rosas, en la zona norte de la ciudad de Salta. La víctima tenía 36 años y por el hecho quedó detenido su hermano. 

De acuerdo a la información oficial, el trágico episodio se registró este miércoles pasadas las 17. En ese contexto, se produjo una discusión entre dos hermanos que derivó en golpes. Tras el enfrentamiento, la víctima se retiró a descansar a una de las habitaciones de la vivienda.

Sin signos vitales

Horas más tarde, familiares advirtieron que el hombre no reaccionaba y alertaron al Sistema de Emergencias 911. Al arribar al lugar, personal del SAMEC confirmó que el hombre ya no presentaba signos vitales.

Ante esta situación, el personal policial resguardó la escena y dio inicio a las actuaciones de rigor. En el marco de la investigación, los efectivos detuvieron al hermano con quien la víctima habría mantenido el enfrentamiento.

Tarde trágica en el barrio Juan Manuel de Rosas.

Las autoridades investigan además si la pelea se produjo mientras ambos se encontraban bajo los efectos del alcohol, una de las hipótesis que forma parte de la causa. El cuerpo será sometido a una autopsia que permitirá determinar con precisión la causa de la muerte.

En el procedimiento trabajaron efectivos de la comisaría 11 y el operativo fue supervisado por el director del Distrito de Prevención 1, Juan Magriña. La investigación quedó a cargo de la Fiscalía UGAP de turno, con intervención de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas.

 

 

 

