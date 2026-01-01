El voley salteño presenta en sociedad su potencial 2026

inicia sesión o regístrate.
Comienza otro sueño salteño. Esta tarde, a partir de las 18 horas en la sala del colegio Divina Misericordia (Caseros 1072) se presentarán los equipos salteños que jugarán la Liga Nacional de Voley en categoría Masculino y Femenino representando a la Provincia.
Cabe destacar que en categoría masculino el representante de los salteños en el certamen nacional será Los Infernales Voley mientras que en Femenino lo hará Gimnasia y Tiro.
Además, ambos equipos disputarán este domingo, en el microestadio Delmi un amistoso cada uno frente a los equipos de Ciudad Nieva Voley de Jujuy.
Estarán presentes las autoridades de la Agencia Provincial Salta Deportes, de la Federación Salteña de Voley, de la Subcomisión de Voley de GyT y de la Subcomisión de Voley de Los Infernales, sumado a los jugadores y cuerpos técnicos de ambos conjuntos.