verano en salta
Los Infernales Vóley
Torneo de verano 2026
música
Festival de la Trucha
La entrevista
Fiestas de Fin de Año
Espectáculos

La Poma celebra la 26° edición del Festival de la Trucha hoy y mañana

El encuentro fortalece la identidad cultural y el turismo en el municipio del Valle Calchaquí con importantes figuras.
Viernes, 02 de enero de 2026 00:42
La Poma vivirá la 26° edición del Festival de la Trucha, este viernes y sábado, desde las 23, en el Escenario Eulogia Tapia, junto al Complejo Municipal. Organizado por el municipio vallisto cuenta con el acompañamiento del Programa Provincial de Difusión y Promoción de Fiestas Populares. 

Celebrando la trucha proveniente de las aguas puras de deshielo del Nevado de Acay, la propuesta combina gastronomía regional, música folclórica y expresiones culturales, reafirmando la identidad del pueblo y su estrecho vínculo con la naturaleza. El Chaqueño Palavecino, Joaquín Sosa, Eulogia Tapia, Grupo Ternura, Sentimiento Mansero, Ciro Arapa, La Bandimania y otros artistas compartiran su canto en las dos jornadas. Y junto a la comunidad local y turistas que disfrutan de la música, la gastronomía regional y el paisajes de los Valles serán parte de la edición 26 del encuentro.  

Gastronomía y música

Los ejes del encuentro son la gastronomía típica, con la trucha como plato principal, junto a empanadas, cabrito, locro, cordero al horno de barro, queso de cabra y bebidas tradicionales como la chicha. A ello se suma una destacada grilla artística con música y danza folclórica, con artistas provinciales y nacionales. Hoy subirán al escenario El Chaqueño Palavecino y Eulogia Tapia, y mañana, los hermanos Aguilera y Agua y Sol, entre otros artistas invitados.

El Festival de la Trucha está destinado a todo público y convoca a familias, público tradicional y visitantes interesados en la cultura de La Poma.

Un destino

Ubicada a 194 km de la ciudad de Salta, La Poma se encuentra a unas 3 horas y 45 minutos de viaje. Para llegar, se puede optar por dos recorridos: uno por la ruta provincial 68 hasta Chicoana, continuando por la ruta provincial 33 hasta Payogasta y luego por la ruta nacional 40. O bien por la ruta nacional 51, pasando por Campo Quijano y Santa Rosa de Tastil, para luego tomar la ruta nacional 40 antes de llegar a San Antonio de los Cobres, atravesando el Abra del Acay.

Entre los lugares a visitar se destacan los Graneros de La Poma, sitio del Qhapaq Ñan; la excursión al Puente del Diablo, impactante caverna natural; trekking a los Volcanes Gemelos; travesías 4×4 por la RN 40 y el Abra del Acay; y el casco histórico del pueblo.

Temas de la nota

