Cuantiosas pérdidas en el norte llevan a la emergencia agropecuaria

En el marco de los graves daños ocasionados por los fuertes vientos registrados el pasado 21 de diciembre en la zona de Colonia Santa Rosa, la Comisión Provincial de Emergencia y Desastre Agropecuario se reunió y resolvió solicitar al Poder Ejecutivo Provincial la "Declaración de la Emergencia y Desastre Agropecuario", para los productores frutihortícolas del municipio.

La reunión fue encabezada por el ministro de Producción y Minería, Ignacio Lupión, junto al secretario de Desarrollo Agropecuario, Diego Dorigato Manero, y tuvo como objetivo evaluar la situación productiva tras el fenómeno climático, a partir del informe técnico elaborado por la dependencia y la solicitud presentada por el Consorcio de Usuarios del Sistema Hídrico Río Colorado.

Como resultado del análisis, la Comisión recomendó declarar la emergencia por vientos fuertes por el plazo de un año, desde el 15 de enero de 2026 hasta el 15 de enero de 2027, período considerado clave para la recuperación de las producciones, especialmente de banana, cultivo predominante en la zona y de ciclo anual.

"Acompañar a los productores"

"Desde el Gobierno de la Provincia estamos actuando con responsabilidad para acompañar a los productores de Colonia Santa Rosa, que fueron afectados por este evento climático. La emergencia agropecuaria es una decisión política que nos permite estar presentes, proteger el trabajo y sostener una actividad clave para la economía del norte salteño", manifestó el ministro Ignacio Lupión.

No quedó un poste de luz en pie.

"Esta reunión se realizó tal lo establece la Ley de Emergencia Agropecuaria, con el objetivo de relevar los daños y contar con un acta que certifique la viabilidad de solicitar la emergencia", explicó Dorigato.

Asimismo, indicó que "una vez emitido el decreto provincial, se gestionará la homologación nacional para que los productores puedan acceder a beneficios impositivos a través del Ministerio de Economía de la Nación.

Daños a 29 productores

De acuerdo con el relevamiento técnico, se registraron daños a 29 productores, que abarcan 1.074 hectáreas de cultivos, y afectaciones en invernaderos y estructuras a otros 22 productores, con un total de 182,6 hectáreas comprometidas.

Teniendo en cuenta que en 2022 existían 1.622 ha cultivadas y unas 802 ha bajo invernadero, se estima que el 70% de la superficie productiva y de la infraestructura resultó dañada.

Las pérdidas incluyen aproximadamente 750 mil cajones de banana, equivalentes a 15 mil toneladas de fruta, y un impacto económico estimado entre 11 mil y 15 mil millones de pesos, considerando el valor bruto de la producción.