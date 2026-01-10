Desentierro del Carnaval y 11 horas de espectáculo

Rosario de Lerma ya palpita una nueva edición del Desentierro del Carnaval, el evento que desde hace años marca el inicio del carnaval salteño y que, en esta oportunidad, llegará con una fuerte impronta popular, cultural y económica.

El intendente Sergio "Topo" Ramos destacó el entusiasmo que genera la cartelera artística y la expectativa en torno a esta celebración que forma parte de la identidad del pueblo. "El brillo del escenario principal será para nuestros artistas locales, porque el mayor talento está en nuestra gente, en nuestros barrios y en cada rincón del Valle de Lerma", expresó.

Durante más de 11 horas ininterrumpidas, desde las 11 de la mañana hasta las 22 horas, el público podrá disfrutar de una grilla integrada íntegramente por músicos y grupos de la región: Atlético Fiestero, Banda Mágica, Sonido Tropical, Stylo Carpero, La Yapa Bacana, Sensación Carpera, Mala Fortuna, DJ Pilo y Carnavaleros de la Puna, Los del Cerro Los Hermanos Aguilera, Tunay, Wanabara, Ternura, entre otros.

"El carnaval es mucho más que una fiesta: es el encuentro familiar, el regreso de quienes viven lejos y, para muchos, son las verdaderas vacaciones del pueblo", remarcó Ramos. En ese sentido, se anunció que los menores de 12 años y las personas con discapacidad junto a un acompañante tendrán ingreso gratuito, garantizando el acceso sin barreras económicas.

"El carnaval no es un gasto, es un motor..."

El impacto del evento también se refleja en el trabajo y la economía local. Más de 350 familias rosarinas participarán de manera directa, además de taxistas, remiseros, boleteros, personal de limpieza y comerciantes que esperan esta fecha importante en medio de la crisis económica.

"El carnaval no es un gasto, es el motor que mueve la economía de Rosario de Lerma", afirmó el jefe comunal. En materia de organización, el municipio informó que el sonido, el escenario y las pantallas fueron adjudicados mediante licitación pública, con el objetivo de garantizar transparencia y recuperar la inversión. "Queremos que el beneficio sea para la ciudad y que cada peso se rinda como corresponde", señaló Ramos.

Feria gastronómica

El predio contará con 54 feriantes gastronómicos y 11 puestos destinados a personas con discapacidad, además de refuerzo del transporte con servicio de ida y vuelta a Rosario de Lerma.

Las entradas se venden en la Biblioteca Sarmiento, frente a la plaza central en Rosario de Lerma; en Plaza 4 Siglos de la ciudad de Salta este sábado; y en Parque Evita de Rosario de Lerma, de 10 a 13 y de 17 a 20 horas, también este sábado.

"Rosario de Lerma es donde nace, vive y se entierra el carnaval. Y este 2026 vamos a demostrar que se puede celebrar con alegría, trabajo y transparencia", concluyó el intendente.

Espíritu travieso

El Desentierro del Carnaval es una ceremonia ancestral del norte de Argentina que marca el inicio oficial de las festividades carnavalescas. Consiste en la liberación simbólica del "diablo" del carnaval, conocido como Pujllay, un espíritu que representa la alegría, la picardía y el desenfreno.

El carnaval es una de las festividades más populares y alegres de la provincia. Su nombre proviene del latín "carnem levare", por lo que carnaval significa "quitar la carne". Es en este periodo que toma su estatus como celebración en la que casi todo está permitido y para que los participantes resguardaran su reputación, debían cubrirse el rostro con antifaces y disfraces.