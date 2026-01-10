Registro Civil: a partir del lunes aumenta el costo de los aranceles

El Registro Civil informó que a partir del lunes comenzarán a regir nuevos valores para los trámites vinculados a matrimonios, uniones convivenciales y la expedición de actas. La actualización arancelaria se realiza en cumplimiento de la Resolución General N° 01/2026 de la Dirección General de Rentas, como consecuencia del incremento de la Unidad Tributaria en la provincia.

Según se detalló oficialmente, los nuevos montos se aplicarán únicamente a los trámites que se inicien desde esa fecha en adelante. En tanto, aquellos procedimientos que ya hayan sido abonados mantendrán los valores vigentes al momento del pago, sin que corresponda el cobro de diferencias.

Aranceles por matrimonio

En el caso de los matrimonios, el Registro Civil precisó que las celebraciones realizadas dentro del horario laboral continuarán siendo gratuitas. Para los enlaces celebrados en días inhábiles, el arancel será de $110.400, mientras que los matrimonios fuera del organismo tendrán un costo de $168.000.

En cuanto a las uniones convivenciales, el valor establecido es de $28.800.

Otros trámites

También se actualizaron los costos vinculados a la documentación. La expedición de actas tendrá un arancel de $6.000, mientras que el trámite de acta exprés costará $24.000.

Desde el organismo remarcaron que los nuevos valores alcanzarán a los matrimonios que aún no hayan sido abonados y cuya celebración esté prevista con posterioridad al 12 de enero de 2026. En todos los casos, se respetarán los pagos ya realizados con anterioridad.

Por último, el Registro Civil subrayó que esta modificación tarifaria no obedece a una decisión propia, sino que responde al ajuste de la Unidad Tributaria dispuesto por la Dirección General de Rentas.