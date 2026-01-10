Un nuevo mural embellece la zona norte de Salta

El Plan de Intervenciones Artísticas y Muralismo del municipio continúa en los espacios públicos. Esta vez, el punto de arte urbano es una esquina del Pasaje Nº 6 del barrio Pereyra Rozas, colindante a la av. Bolivia.

La obra fue pintada por el artista Roly Arias, quien recrea personajes de su serie "Parade". La pieza representa tres guerreros, figuras vinculadas a las fuerzas de los elementos, de la tierra, el agua, el fuego, el viento.

"Estos guerreros simbolizan la fuerza, la vitalidad, el pertenecer a la tierra, y actuar con esas fuerzas. Una mitología personal, pero creo que la gente que los ve lo puede compartir", expresó Arias sobre el mural.

Agregó que tiene una obsesión por trabajar con colores contrastantes, vibrantes. "Los trabajo a la manera de poesía. Voy viendo cómo los colores riman, dentro de la imagen y después se compone... y me sorprende el final", contó.

Arte y misterio

Las imágenes dan cuenta de "un pensanmiento que se va dando mientras uno va dibujando, y es una forma de encarar estos misterios", dice el artista a propósito de su exploración con su arte y los grandes misterios, que en su propuesta están puestos en la obra con las estrellas, infaltables en su trabajo.

El artista resaltó el acompañamiento de los vecinos de la zona, quienes durante los días de trabajo colaboraron acercando agua y cuidando los materiales, hasta lo invitaron a comer para compartir un momento diferente. "La paciencia y el afectos se sienten", señaló el plástico salteño.

Se solicita a la comunidad, cuidar los murales, ya que dan valor al espacio público, fortalece la identidad barrial y promueve el trabajo de artistas locales.

El artista

El artista plástico Rolando Jesús Arias (más conocido como Roly) es uno de los grandes referentes del arte contemporáneo de Salta. Con más de 30 años de trayectoria, Arias es reconocido nacional e internacionalmente.

Roly nació en Salta en 1968. Como artista autodidacta centra su interés en el dibujo sobre papel utilizando tinta, acrílico y acuarela. Su producción plástica ha sido expuesta en diversos países.

Su obra es multipremiada tanto en Salta como en el exterior. En Italia fue galardonado con la Medaglia del Presidente della Repubblica, en el 51° Premio Internazionale Bugatti - Segantini en Nova Milanese y es Gran Premio de Honor de dibujo en el XXXIII Salón de Artes Visuales realizado en nuestra provincia.