En Maxi Comodín se vivió una verdadera fiesta con el gran sorteo “Fin de Año sobre Ruedas”: regalaron un 0 km y múltiples premios

El supermercado Maxi Comodín, ubicado en avenida Paraguay 2500, fue escenario este sábado, al mediodía, de una verdadera fiesta con la realización del sorteo “Fin de Año sobre Ruedas”, un evento que reunió a clientes.

Como preludio del sorteo, el público disfrutó del show de Carlitos Melián, con una propuesta pensada para los más chicos, pero que sumó un fuerte componente familiar y fue preparando el ambiente para una jornada cargada de emoción y expectativa. Un DJ acompañó la jornada desde el inicio, aportando música y clima festivo.

Durante el evento se entregaron numerosos premios, entre ellos conservadoras, gazebos, otros obsequios y órdenes de compra por 100 mil pesos, lo que permitió que varias personas resultaran ganadoras a lo largo de la jornada. Cada número anunciado era seguido con atención, aplausos y festejos, en un clima de entusiasmo permanente.

El flamante ganador

El momento central se dio con el sorteo en vivo de un automóvil 0 km Renault Kwid Iconic 2025 realizado con la presencia de escribana pública, garantizando total transparencia. El flamante ganador resultó ser un vecino del barrio Justicia: Víctor Javier Siares.

“Es una hermosa fiesta que quisimos regalarle a nuestra gente, a nuestro público, a quienes nos acompañan todo el año”, expresó Noemí Gómez, gerenta del Maxi Comodín, en diálogo durante la transmisión en vivo.

“Estamos muy agradecidos por la participación de nuestros clientes y creemos que es importante devolver ese acompañamiento con premios tan importantes como un auto y órdenes de compra”, destacó.

Mientras se desarrollaban los sorteos, el público seguía cada instancia con expectativa, en una jornada marcada por la emoción, el calor y la ilusión de llevarse uno de los premios más esperados del año. Cada ganador fue anunciado en vivo y celebrado por los presentes.

“Fortalecer el vínculo con los clientes”

“Por suerte el tiempo acompañó y tuvimos una gran concurrencia. La experiencia fue muy positiva”, agregó Gómez, quien remarcó que el objetivo del evento fue “generar un momento especial para toda la familia y seguir fortaleciendo el vínculo con nuestros clientes”.

El cierre musical estuvo a cargo de La Ferro Band, que brindó un show en vivo y coronó una jornada festiva que se extendió hasta las 13 horas, combinando música, premios y celebración.

Se supo que otros dos automóviles 0 km Renault Kwid Iconic 2025, se sortearán tanto en las sucursales de las provincias de Jujuy como la de Tucumán.

Con este tipo de iniciativas, Maxi Comodín reafirma su vínculo con la comunidad y consolida una propuesta que combina beneficios, entretenimiento y cercanía con sus clientes.

