VIDEO. Los Tekis, con El Tribuno, en la previa del Seclanteño: “Arrancamos el verano con todo”

De paso por Salta y rumbo a Seclantás, Los Tekis palpitaron una noche especial en el marco del festival El Seclanteño, donde se presentarán este sábado 10 de enero con un espectáculo totalmente renovado.

“Estamos muy felices arrancando este 2026 con show nuevo, espectáculo nuevo y canciones nuevas. Todo totalmente redondo, así que estamos súper ansiosos”, dijeron Mauro y Sebastián, integrantes de la banda, en diálogo con El Tribuno.

Para la colorida formación jujeña, el inicio del verano tiene un condimento especial: “Estamos arrancando esta gira justamente en Seclantás, y estar en Salta, un lugar que siempre nos trata como en casa, es algo que nos pone muy contentos”.

Además del entusiasmo por el show, el viaje tuvo una parada obligada: las empanadas. Entre risas, evitaron elegir entre la salteña y la jujeña. “Las dos, muchas. En todo el norte se comen empanadas tremendas, pero hay lugares estratégicos que son increíbles”, dijeron, celebrando la gastronomía regional.

En cuanto al carnaval, uno de los sellos más fuertes de la banda, adelantaron que se viene una edición potente. “Siempre nos pone muy contentos poder abrir la puerta de nuestra casa y recibir a la gente. Durante todo el año contamos lo que se vive en Jujuy y mucha gente se suma, no solo de Argentina, también de países limítrofes. Cada año se suma más”, explicaron. Y aseguraron: “Vamos a tener un carnaval increíble, siempre tratando de mejorar lo que quedó pendiente de años anteriores”.

"Llevamos muy alto la bandera de Jujuy"

Con 35 años de trayectoria, Los Tekis son sinónimo de carnaval y alegría. “Que digan Los Tekis y digan carnaval para nosotros es un orgullo. Llevamos muy en alto la bandera de Jujuy, su cultura, la Pachamama y, por supuesto, el carnaval”, destacaron.

Recordaron también sus comienzos: “En los 90 era muy fuerte la chacarera y nosotros hacíamos carnavalito, salla. Creo que eso nos fue marcando como referentes de esta música alegre y festiva”. Lejos de sentirlo como una carga, definen ese lugar como un privilegio: “Es una hermosa responsabilidad, pero sobre todo estamos agradecidos y lo disfrutamos”.

En Seclantás, Los Tekis inician su temporada de verano y prometen un show cargado de energía y música nueva para hacer bailar a todo el Valle Calchaquí.