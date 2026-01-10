Aplican una suba del 41% a las tasas mineras

La reciente actualización del valor de la Unidad Tributaria (UT) dispuesta por la Dirección General de Rentas de la Provincia tuvo un impacto directo y significativo sobre el esquema de tasas aplicables a la actividad minera. A partir de la entrada en vigencia del nuevo valor, que pasó de $85 a $120, los aranceles correspondientes a los servicios mineros registraron incrementos en pesos del 41,2%, en línea con el ajuste definido por la Resolución General Nº 01/2026, publicada en el Boletín Oficial.

El nuevo valor de la UT comenzó a regir desde este martes y se utiliza como parámetro para la determinación de impuestos, tasas, multas y otras obligaciones tributarias provinciales. En el caso del sector minero, la actualización se refleja en el cuadro de Valores de la Tasa Retributiva de Servicios Mineros 2026, aprobado en el marco del DNU 244/25 y la Ley Nº 8499.

Trámites mineros

Con la nueva UT, los costos administrativos vinculados a la exploración y explotación minera se incrementaron de manera generalizada. Entre los valores más relevantes, la tasa correspondiente a las solicitudes y concesiones de permisos de cateo, la manifestación de descubrimiento de minas y el registro de descubrimientos provenientes de cateos concedidos se fijó en $6.180.000, equivalente a 51.500 UT.

La manifestación de descubrimiento de cantera y la transferencia de cada propiedad minera -incluyendo cesión de derechos o compraventa- quedaron establecidas en $1.500.000 (12.500 UT), mientras que la concesión por cada hectárea de cantera alcanza los $360.000.

En tanto, la solicitud de mina vacante, por pertenencia, pasó a costar $13.920.000, uno de los valores más elevados del esquema vigente, reflejando el peso que adquieren estos trámites en un contexto de actualización tributaria.

También se ajustaron los montos asociados a registros y certificaciones: las inscripciones y reinscripciones en los Registros Mineros, la emisión de certificados por parte de la Secretaría de Minería y Energía y los pedidos de informes de titularidad quedaron fijados en $10.800 (90 UT).

La baja

El incremento rige luego de que en mayo del año pasado, el Gobierno de Salta dispuso una reducción transitoria de las tasas retributivas de servicios mineros, con el objetivo de incentivar las inversiones y aliviar los costos administrativos del sector, luego de que el tributo registrara incrementos de hasta el 226% y generara reclamos, especialmente de empresas dedicadas a la exploración. El régimen promocional está vigente hasta el 31 de diciembre de 2026.