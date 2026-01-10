PUBLICIDAD

TEMAS

River
Boca Juniors
Yacarés sueltos en Salta
Maxi López
música
Barrio Santa Lucía
Copa Argentina
Posible Femicidio
Cafayate
Independiente
Policiales

Un hombre sacó un arma y amanezó a una pareja en Cafayate

La Brigada de Investiga busca al hombre que tiene antecendentes.
Sabado, 10 de enero de 2026 22:53
Un hombre sacó un arma y le apuntó a una mujer. Foto: Captura de video - Radio Impacto
Un violento episodio ocurrido este sábado en plena vía pública en Cafayate generó alarma entre vecinos y quedó registrado en videos que se viralizaron en redes sociales. Un hombre de 31 años del barrio Santa Rita, que se desplazaba en motocicleta, amenazó con un arma a una pareja que caminaba por la ciudad y, según se observa en las imágenes, llegó a mostrarle el arma a la mujer

Según relataron, el motociclista comenzó a increpar y agredir verbalmente a un hombre y a una mujer que circulaban a pie. En medio de la discusión, el sujeto cayó de la moto, situación que habría incrementado su nivel de violencia. Luego se reincorporó, continuó con los insultos y avanzó sobre la pareja.

 

En ese momento, según lo que muestra el video, el agresor se acercó a la mujer, le sacó el arma que llevaba consigo y la utilizó para amenazar tanto a ella como a su acompañante, generando una situación de extrema tensión en la vía pública.

Vecinos que presenciaron la escena dieron aviso al sistema de emergencias 911, lo que motivó la intervención policial. El hombre abandonó la motocicleta y se dio a la fuga.

Pedido de detención

En una primera intervención, la fiscalía interviniente dispuso únicamente que el sospechoso fuera notificado para que se abstuviera de reiterar este tipo de conductas. No obstante, horas más tarde, y a partir del análisis del material fílmico y de las denuncias recibidas, se solicitó su detención.

El hombre, que según trascendió tendría antecedentes, es buscado por la Brigada de Investigaciones de Cafayate en el marco de una causa que se pondría encuadrar en amenazas calificadas y portación de arma.

Temas de la nota

