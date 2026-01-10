VIDEOS. Independiente abrió el año con una victoria: le ganó 2 a 1 a Alianza Lima en la Serie Río de la Plata

Independiente inauguró su 2026 con una victoria ajustada por 2-1 frente a Alianza Lima, en el marco de la Serie Río de la Plata, amistoso veraniego disputado en el estadio Parque Viera de Montevideo, Uruguay.

El partido, que marcó el regreso a la competencia del conjunto argentino, tuvo un inicio favorable para los peruanos: Alan Cantero adelantó a Alianza Lima con un remate cruzado al inicio de la segunda mitad, aprovechando un desorden momentáneo en la defensa rival. Sin embargo, Independiente reaccionó con rapidez y mostró mayor contundencia en momentos claves del encuentro.

Matías Abaldo igualó el resultado con un tiro libre que superó la barrera y se cerró hasta vencer al arquero, y más tarde Santiago Montiel colocó el tanto definitivo para sellar la remontada del “Rojo”.

El entrenador Gustavo Quinteros utilizó la ocasión para probar variantes: abrió el partido con un equipo integrado por suplentes y cerró con los habituales titulares, en una lectura clara de las necesidades del plantel en esta etapa de pretemporada.

Las condiciones climáticas pusieron en duda la realización del duelo, aunque finalmente se jugó con normalidad y sirvió como primer paso de Independiente en un calendario que apunta principalmente al objetivo de pelear por el título local.

Ahora el equipo de Avellaneda continuará su preparación con nuevos compromisos dentro de la Serie Río de la Plata antes de encarar el torneo doméstico, donde buscará revertir la falta de títulos recientes.