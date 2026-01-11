Acuerdo para asistencia a víctimas de delitos graves

El Ministerio Público Fiscal y la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia firmaron un Convenio Marco de Colaboración destinado a fortalecer la atención, el acompañamiento y la asistencia integral a víctimas de delitos graves y a sus familiares. El acuerdo fue suscripto por el procurador general de Salta, Pedro García Castiella, y por el secretario de Justicia y Derechos Humanos, Javier Alberto Mónico Graciano, y apunta a optimizar la articulación entre ambas instituciones en causas de alto impacto social.

El convenio establece la coordinación directa entre las Fiscalías de Graves Atentados contra las Personas y las Unidades de Delitos contra la Integridad Sexual con el Programa de Orientación y Asistencia a las Víctimas y Familiares de Víctimas de Delitos Graves, que funciona en el ámbito de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos. A partir de este marco, se prevé agilizar la intervención de profesionales especializados para brindar contención psicológica, asesoramiento jurídico y acompañamiento desde las primeras etapas del proceso.

Información

Uno de los puntos centrales del acuerdo es que, desde el primer contacto con la Fiscalía, las víctimas y sus familiares directos serán informados sobre la existencia de este Programa y los servicios que ofrece. Con el consentimiento de las personas interesadas, los equipos podrán contactarlas de manera inmediata, sin necesidad de una presentación formal, y acceder a la información del caso para trabajar de forma articulada con los fiscales.

El convenio también dispone la creación de canales de comunicación más directos entre funcionarios del Ministerio Público Fiscal y de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, con el objetivo de facilitar el acceso a la justicia y evitar demoras en la asistencia. De esta manera, se busca que el acompañamiento no quede limitado a lo estrictamente procesal, sino que incluya una respuesta integral frente a las consecuencias emocionales, sociales y económicas que generan delitos como los homicidios y los abusos sexuales.

Contención

Entre los servicios contemplados se encuentran la contención psicológica para víctimas de abuso sexual y para familiares de víctimas de homicidios, el asesoramiento jurídico, el patrocinio letrado gratuito y la articulación de distintas necesidades específicas. Estas pueden abarcar desde asistencia en sepelios, módulos alimentarios, ayuda habitacional y económica, hasta la gestión de turnos de atención psicológica, partidas de nacimiento y defunción, y la escolarización de niños, entre otras.

Al referirse al alcance del acuerdo, el procurador general destacó el rol que cumple el Programa de Orientación y Asistencia en el reconocimiento efectivo de los derechos de las víctimas, no solo por el acompañamiento legal, sino especialmente por el abordaje psicológico que permite transitar situaciones de extrema vulnerabilidad. En ese sentido, subrayó la importancia de que el Estado actúe de manera coordinada y con un enfoque humano en los casos más graves.

Con la firma de este convenio, ambas instituciones buscan consolidar un modelo de intervención integral, que combine la investigación penal con el acompañamiento profesional y la asistencia social, para dar respuestas más rápidas, cercanas y eficaces a quienes atraviesan delitos de alto impacto.

