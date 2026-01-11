Boroquímica se juega todo por clasificar a la final

Social Boroquímica de Campo Quijano, con la ambición de continuar haciendo historia y consciente que no puede fallar, recibe a Tucumán Central en el estadio Enrique Durañona (Campo Quijano), a partir de las 17, por la semifinal del vuelta del Regional Amateur, Región Norte.

El conjunto vallisto, único representante salteño en carrera, logró cosechar un buen resultado en el choque de ida, que se jugó en el Jardín de la República, al igualar frente a los tucumanos 1 a 1. Si bien es algo positivo, el equipo conducido por Rodrigo Zárate, está obligado a ganar en casa para clasificar a la final de la región.

La "boro", sin lugar a dudas, es revelación del torneo en lo que se refiera a los otros equipos de la provincia que quedaron eliminados, ya que pese a ser un club que cuenta con un presupuesto austero y se trabaja a pulmón, estuvo a la alturas de las exigencias en cada presentación.

La campaña de la Boro

En la fase regular finalizó segundo, tan solo por diferencia de gol. Ya en los playoffs, su primer víctima fue General Güemes de Rosario de la Frontera, al que eliminó por un global de 5 a 3. Luego, el representativo de la Liga del Valle dejó en el camino a Los Cachorros y nada menos que en condición de visitante: perdió en casa en el primer choque 2 a 1 y en la revancha, que se disputó en cancha de tricolor, se impuso por la mínima diferencia (1-0), forzó la definición por penales, cantó victoria y abrochó el pase a semifinales.

Boroquímica demostró, principalmente en casa, ser un equipo muy complejo que sabe aprovechar su campo de juego.

En relación al partido pasado, Rodrigo Zárate, técnico del conjunto vallisto, podría realizar algunas variantes, teniendo en cuenta que incorporó cuatro refuerzos, un beneficio para todos los clubes que permite el reglamento en esta instancia.

Por su parte, Tucumán Central, con un aceptable desempeño de la fase regular (terminó segundo en la zona 8), en la primera instancia de eliminación dejó en el camino a Sp. Guzmán, al superarlo en la vuelta 1 a 0, en su reducto, y luego se deshizo de Atlético San Pablo, al imponerse en global por 3 a 1.

El elenco tucumano también dio muestra que tiene recursos para darle pelea a cualquier oponente que se cruce en el camino.