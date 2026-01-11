Detienen a 39 integrantes de una red narco en Rosario

Un total de 39 personas fueron detenidas en la ciudad de Rosario tras una serie de allanamientos que permitieron desbaratar una red de microtráfico. Durante los operativos, las fuerzas de seguridad hallaron a tres niños en situación de extrema vulnerabilidad, entre ellos dos mellizas de 7 años y un niño de once, quienes eran utilizados para la comercialización de estupefacientes en el barrio donde habitaban.

En total se realizaron 69 procedimientos en distintos puntos de Rosario, Villa Gobernador Gálvez y en los barrios Las Flores y Plata. Las medidas fueron ordenadas en el marco de investigaciones encabezadas por seis fiscales, vinculadas a episodios de violencia y a un homicidio, además de otros hechos graves que incluyeron a un menor de siete años que resultó herido.

Presencia de menores

Según informaron fuentes judiciales, en uno de los domicilios se encontraron dos mellizas de siete años, mientras que en otra vivienda fue hallado un niño de once. Ambas casas funcionaban como puntos de venta y fraccionamiento de drogas. Los tres menores fueron puestos de inmediato a disposición de la Secretaría de Niñez para su resguardo.

El fiscal de la Unidad de Microtráfico, Franco Carbone, explicó que la presencia de menores en este tipo de causas es una práctica que se repite. "Se trata de chicos en situación de vulnerabilidad que son utilizados por las organizaciones para vender droga, incluso haciendo pasamanos. Contamos con registros fílmicos obtenidos durante tareas de campo", detalló.

Carbone agregó que los menores convivían con adultos dedicados a la actividad ilegal, aunque aclaró que los padres de los niños no fueron detenidos en esta etapa de la investigación. Aún no se sabe porqué estaban allí los pequeños.

Hechos de extrema gravedad

Por su parte, el fiscal regional Matías Merlo destacó la importancia del trabajo conjunto entre fuerzas provinciales y federales, lo que permitió dar respuestas rápidas a hechos de extrema gravedad que se venían registrando en la zona.

Durante los allanamientos se secuestraron 12 armas de fuego de distintos calibres, municiones, cerca de un kilo de cocaína -fraccionada y sin fraccionar-, vehículos, numerosos teléfonos celulares, balanzas de precisión y diversos elementos utilizados para el corte y fraccionamiento de drogas, mencionan los investigadores.