El desentierro del carnaval tiene otra convocatoria hoy en San Lorenzo

La villa veraniega de San Lorenzo lanzó un extenso y nutrido calendario de actividades para que los turistas disfruten en el verano. Hoy se realizará el desentierro del carnaval en el Club Deportivo de Las Costas, con la presencia de consagradas agrupaciones musicales.

La jornada se abrirá a las 12 del mediodía y contará con los siguientes artistas en el escenario: Ternura, Sarita Flores, Wanabara, Los Hermanos Aguilera, Los del Cerro, Agua y Sol, Tinku Suyay Munay, Quinoa Folclore, Sergio Nieva, Tati Mercado, Ezequiel Correa, Voces Nuevas, entre otros.

José Luis Salinas es considerado embajador de la música popular del norte argentino. Músico, compositor, cantor de la Pachamama, alma del pueblo jujeño. La localidad de Ledesma lo vio nacer y el país entero lo cobijó en sus brazos.

Música tropical

Hablar del Grupo Ternura, es introducirse en el corazón de la música tropical. El sueño musical comprendió a varios jóvenes jujeños, liderados por Salinas. Este afamado cantante, por distintas circunstancias de la vida, hoy es el único dueño del grupo y sus cuerdas vocales no dejan de convocar a miles de fanáticos en cada una de sus presentaciones.

José Luis es autor de cerca de 600 temas de la movida tropical; en Chile le grabaron 104 canciones. Paraguay lo hizo en guaraní y el Chaqueño le incluyó "Ay corazón".

José Luis se despidió con la siguiente frase. "Ternura te da siempre lo mejor y te llena de ilusión al cantar una canción, es una sonrisa, es una alegría que te anima cada día, por jóvenes son y han juntado las ganas de vivir, y para disfrutarla mejor te han elegido a ti".

Folclore con Sarita

La cantante popular Sarita Flores, originaria de San Lorenzo, provincia de Salta, ha cautivado corazones desde su infancia. Con tan solo 5 años, empezó a alegrar fiestas familiares con su gran talento para el canto, lo que la llevó a forjar una destacada carrera musical en el ámbito del folclore argentino.

Sarita cosechó importantes logros en su carrera: finalista en el Pre-selectivo del Festival Nacional de La Chicha; ganadora del Pre-selectivo del Festival Nacional del Quesillo, Jujuy; ganadora del Pre-Cosquín; ganadora de la Pre-Serenata a Cafayate; ganadora de la Final Nacional de Baradero, Buenos Aires, como solista vocal femenino, donde además obtuvo el primer premio y una mención especial en el festival mayor.

Hoy en día, esta cantautora salteña continúa su viaje musical, recorriendo distintos escenarios del país y perfeccionando su arte.

La reconocida cantante salteña lanzó su nuevo tema "Mágica Sensación", cuya autoría le pertenece. Es un trabajo que marca un nuevo capítulo en su camino artístico y que cuenta con la participación especial del prestigioso grupo Alma Chaqueña.

"Pusimos mucho esfuerzo para al alcanzar un buen producto. Estamos felices con el resultado alcanzado, y ojalá eso nos posibilite mayor cantidad de compromisos en el territorio nacional. El camino no es fácil pero no pienso bajar los brazos, la música es mi pasión y vamos a seguir sorteando obstáculos para lograr un lugar de privilegio dentro del cancionero popular nacional", sostuvo la artista salteña.