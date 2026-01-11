Barrio 25 de Mayo: golpearon a una cabo de la Policía durante un operativo y un joven fue demorado

Una cabo de la Policía resultó lesionada durante un procedimiento realizado esta mañana en la zona este de la ciudad, cuando cumplía funciones de custodia de un móvil policial. El hecho ocurrió alrededor de las 8.30 en la intersección de Baldomero Castro y Ayacucho y derivó en la aprehensión de un joven de 25 años.

Según consta en las actuaciones iniciadas, la damnificada es la cabo Rocío Urbano, quien se encontraba de servicio cuando fue requerida junto a otro efectivo para realizar un despeje en la vía pública, por disposición del Centro de Coordinación Operativa.

Al arribar al lugar, el personal policial procedió a despejar a un hombre y una mujer que se encontraban en el sector. En ese momento se presentó un tercer individuo, identificado posteriormente como Leonardo Baldovino, de 25 años, quien se mostró ofuscado y comenzó a vociferar insultos contra los efectivos.

De acuerdo al relato de la cabo, el acusado se apoyó de manera violenta sobre la ventanilla del acompañante del móvil policial y, en medio de los gritos, le propinó un golpe con la mano abierta, impactando en el ojo izquierdo de la efectiva.

Tras la agresión, el sujeto se dio a la fuga e ingresó a un domicilio cercano, ubicado en pasaje Frías al 1800. Minutos después arribó un móvil de apoyo y, con la autorización del propietario del inmueble, el personal policial ingresó a la vivienda y procedió a la aprehensión del acusado.

La cabo Urbano fue asistida en el lugar por personal del SAMEC, quienes diagnosticaron traumatismo facial y dispusieron su traslado a la Clínica IMAC para una mejor evaluación médica.

En el marco de las actuaciones, se realizó el parte informativo correspondiente, se confeccionó un informe de relevancia y se dispuso el traslado del demorado a las dependencias judiciales para los trámites de rigor.

Asimismo, se informó que la cabo dio intervención a la ART por tratarse de un siniestro laboral y, conforme al protocolo vigente, se procedió de manera preventiva a la retención de su arma reglamentaria.