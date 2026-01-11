Se terminó el sueño de Social Boroquímica: perdió 2 a 1 con Tucumán Central, en la semifinal del Regional

El sueño de llegar al Federal A se terminó para Social Boroquímica, al perder 2 a 1 frente a Tucumán Central, en el partido revancha de la semifinal de la Región Norte del Torneo Regional Federal Amateur. En el partido de ida habían empatado 1 a 1.

La bora se puso en ventaja con un un tanto de Marcelo Argañaráz, a los 16 minutos del segundo tiempo, pero la visita lo dio vuelta en un abrir y cerrar de ojos.

El conjunto de Campo Quijano no supo aguantar el resultado y dos errores defensivos lo dejaron con las manos vacías.

En la primera etapa, el conjunto de Campo Quijano, que tuvo un gran apoyo de sus hinchas en el estadio Enrique Durañoña, arrancó el partido con el ímpetu necesario para buscar la victoria desde el minuto cero, pero careció de buena definición en un campo de juego que tampoco ayuda.

El trámite de la revancha se fue emparejando hasta volverse un partido muy parejo, trabado, con muchas imprecisiones, por lo que ambos equipos se fueron al entretiempo con el marcador en blanco.

Todas las emociones en el segundo tiempo

En la segunda etapa, pasó de todo: primero, Boroquímica se quedó con un jugador menos por la expulsión de Facundo Ríos, por doble amarilla. El partido a esa altura ya se jugaba bajo una torrencial lluvia.

Dentro de un contexto de desventaja numérica en el campo, más las complicaciones de un cancha con lagunas y barrio, el conjunto salteño encontró la ventaja a través de un tanto convertido por Marcelo Argañaráz.

La alegría duró poco

Pero la alegría duró muy poco: dos minutos después, Tucumán Central empató con un gol de Martínez, luego de que se le escapara la pelota al arquero local. Y en la siguiente jugada, la visita se puso en ventaja con otro tanto de Martínez.

En el último cuarto de hora, el conjunto visitante pasó a jugar con 10 por la expulsión de su volante central, mientras Boroquímica puso todo lo que tenía para intentar igualar nuevamente la historia. Un tiro en el palo, muchos pelotazos al área y nada sirvió.

De esta forma, el humilde equipo de Campo Quijano quedó masticando bronca y desilusión, aunque no hay nada para reprochar de la buena campaña que realizó.

