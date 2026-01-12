PUBLICIDAD

Torneo Regional Federal Amateur
incendio en chubut
Liberación de presos
Venta de autos usados
Desentierro del carnaval
Internacionales

Denuncian la muerte de un preso político en venezuela

A días de anunciarse excarcelaciones en Venezuela.
Domingo, 11 de enero de 2026 22:27
El Comité de Familiares por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPP) denunció la muerte de Edison José Torres Fernández, de 52 años, un preso político que permanecía bajo custodia estatal, sin información oficial sobre las causas ni la atención médica recibida. Según informó la organización, el hombre falleció 62 horas después del anuncio de las excarcelaciones en Venezuela

El CLIPP informó que Edison José Torres Fernández falleció el 10 de enero de 2026 mientras se encontraba detenido en la sede de la Policía Nacional Bolivariana Zona 7. La entidad señaló que, hasta ahora, no existe información oficial que detalle las circunstancias del fallecimiento ni los procedimientos médicos que habrían sido aplicados durante el tiempo de detención.

Para el CLIPP, esta ausencia de datos compromete la responsabilidad del Estado sobre la vida e integridad de la persona detenida. Edison José Torres Fernández, de 52 años, se desempeñaba como funcionario de la Policía del estado Portuguesa, adscrito a la brigada hospitalaria de Guanare, y contaba con más de 20 años de servicio. De acuerdo con la denuncia, fue arrestado el 9 de diciembre de 2025 luego de compartir mensajes críticos contra el régimen.

 

