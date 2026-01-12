El Festival de la Tradicción llega a Cachi

El municipio de Cachi presentó la 33 edición del Festival de la Tradición Calchaquí, una celebración de las raíces culturales del Valle Calchaquí y una expresión viva de la historia, la identidad y las costumbres de la región. Será el 26 de enero, a partir de las 23, en el Anfiteatro Cultural y Deportivo.

La programación incluye espectáculos folclóricos, danzas tradicionales, feria de artesanos, propuestas gastronómicas regionales y la participación de artistas del Valle Calchaquí, del ámbito nacional e internacional, ballets locales y referentes culturales de la región. Entre las presentaciones destacadas se encuentra la actuación del grupo Los Kjarkas.

Impacto positivo

El acto estuvo encabezado por el intendente de Cachi, Américo Liendro; y por la Subsecretaria de Desarrollo y Competitividad Turística, Alejandro Romero. El festival cuenta con el acompañamiento del Ministerio de Turismo y Deportes y la Secretaría de Cultura.

Romero manifestó: "Es una fiesta que representa el espíritu del Valle, no solo por su propuesta artística sino también por todo lo que moviliza a nivel turístico, cultural y económico para Cachi y su comunidad".

Por su parte, el intendente Liendro señaló: "Este festival es parte de nuestra historia y una de las expresiones culturales más importantes de Cachi". Y sumó: "Cada edición convoca a vecinos y visitantes que llegan a conocer nuestras tradiciones, nuestra música y nuestros paisajes, generando un impacto positivo".

Paseos y paisajes

Cachi ofrece, además, una amplia propuesta turística que incluye su casco histórico y plaza principal, la Iglesia San José, el Museo Arqueológico Pío Pablo Díaz, la Ruta del Vino del Alto Valle Calchaquí, el Nevado de Cachi, trekking y senderismo, mountain bike, travesías 4×4, turismo astronómico y paisajes emblemáticos de cardonales y montañas.

El acceso al municipio desde la ciudad de Salta se realiza por la Ruta Provincial 33, atravesando la Cuesta del Obispo, el Parque Nacional Los Cardones y la Recta del Tin Tin, uno de los recorridos más destacados por su belleza e imponencia de la provincia.

Los Valles esperan a salteños y turistas.