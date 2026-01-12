Un cuatrero quiso huir a Bolivia a nado

Pablo Daniel Díaz, el sindicado cuatrero que fue capturado por Gendarmería Nacional en Salta cuando pretendía cruzar a nado el río Bermejo, fue trasladado y en los próximos días será indagado por la Fiscalía a cargo de la causa por abigeato que tiene en la vecina provincia. El sujeto había huido de una redada donde cayó casi la totalidad de la banda de cuatreros y ladrones rurales.

Díaz está acusado de formar parte de una banda de cuatreros que fue emboscada por la Policía sobre ruta nacional 64, a pocos metros de la intersección con Circunvalación, el pasado 9 de agosto mientras trasladaba cabezas de ganado ajenas, por supuesto.

Pasadas las 22.30 del viernes, Díaz -de 36 años, residente en el barrio Bosco II- pisó suelo santiagueño, custodiado por efectivos de la División Búsqueda y Captura de Prófugos y Evadidos de la Justicia, que estaban tras sus pasos.

Amplio historial de delitos

El acusado -imputado por el delito de abigeato agravado- huyó de una redada policial en la que cayeron sus cómplices: Juárez (alias "Mono"), Díaz (alias "Chueco"), Gutiérrez, Carrizo y Neirot. Estos sujetos operaban desde el barrio Bosco II y tenían un amplio historial de delitos relacionados con abigeato, robo de fincas y tráilers.

El día del operativo, los uniformados les secuestraron 1.188 latas de cerveza, una caja de Fernet Branca, un freezer blanco, una freidora eléctrica, herramientas varias y una camioneta. Mientras que en sus domicilios encontraron 50 kilogramos de carne, cuchillos, sierras, balanzas y un freezer.

Atrapado por Gendarmería

Desde entonces, Díaz permaneció prófugo de la Justicia hasta el pasado 31 de diciembre cuando Gendarmería lo interceptó intentando cruzar el río Bermejo con destino a Bolivia, aparentemente por un viaje de negocios.

Díaz iba acompañado de su hijo, y fue éste el motivo que llevó a que los gendarmes los trasladaran hasta un puesto en la localidad de Aguas Blancas para identificarlo.

Allí fue que detectaron el pedido de captura que presaba en su contra desde esta provincia.

Ahora, Díaz quedó alojado en el Centro Único de Detenidos y en los próximos días será interrogado por la Fiscalía a cargo de la investigación.