Comercio exterior
Inseguridad en Salta
Festival de San Carlos
Alcohol al volante
Narcotráfico en Salta
premios golden globes 2026
Redes sociales
Serenata a Cafayate 2026
día del pizzero
SIDE
Espectáculos

San Carlos ya vive 45ª feria artesanal de los Valles Calchaquíes

El tradicional encuentro del verano salteño se realizará el 16 y 17 de enero con más de 70 stands, música en vivo y propuestas culturales en el club Libertad.
Lunes, 12 de enero de 2026 10:42
La ciudad de San Carlos se prepara para vivir una nueva edición de uno de los eventos más representativos del verano en los Valles Calchaquíes. El viernes 16 y sábado 17 de enero de 2026 se llevará a cabo la 45ª edición de la Feria Artesanal de los Valles Calchaquíes, una propuesta que combina artesanía, gastronomía regional y espectáculos musicales.

Durante ambas jornadas, vecinos y turistas podrán recorrer más de 70 stands de artesanos y productores del Valle Calchaquí, con trabajos en cerámica, tejidos, alpaca, talabartería y cestería, además de una amplia oferta de comidas regionales, vinos artesanales y sabores tradicionales que reflejan la identidad cultural de la región.

 

 

Las noches estarán marcadas por festivales musicales en la cancha del Club Libertad, con inicio previsto a las 23. El viernes 16 se presentarán Q’ Lokura, Christian Herrera, Lázaro Caballero, Angelo Aranda, Daniel Cuevas, Gloria de la Vega, Carrileños y Wili Campero, junto a ballets locales.

El sábado 17 será el turno de K’ Personajes, Los Tekis, Sergio Galleguillo, Canto del Alma, Tunay, Brenda Sosa, Gaby Morales, Las Calandrias y Abel Mendoza, también acompañados por ballets de la zona.

La feria se consolida año tras año como un punto de encuentro para disfrutar en familia o con amigos, en un entorno natural característico de los Valles Calchaquíes. Las entradas anticipadas se encuentran disponibles en la Municipalidad de San Carlos y a través de la plataforma online PaseShow.

