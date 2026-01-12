Entre festivales, carpas y el desentierro del carnaval, el alcohol volvió a marcar el pulso del tránsito en Salta

El fin de semana tuvo todos los condimentos del verano salteño: festivales populares, carpas, encuentros culturales y el tradicional desentierro del carnaval que comenzó a sentirse con fuerza en numerosas localidades. Ese clima festivo, que convoca a familias, jóvenes y turistas, también se trasladó a rutas y calles, donde el tránsito se intensificó desde las primeras horas del viernes y se mantuvo activo hasta el domingo por la noche.

En ese escenario, el alcohol al volante volvió a ocupar un lugar central en los registros oficiales. A pesar de que en Salta rige la tolerancia cero, los controles realizados durante el fin de semana dejaron un saldo que refleja una conducta persistente y riesgosa: 259 conductores fueron sancionados por manejar con graduación alcohólica positiva.

Los operativos estuvieron a cargo de la Policía Vial de Salta, que en el marco del operativo Verano Seguro reforzó su presencia en rutas nacionales, provinciales y calles urbanas de distintos puntos de la provincia. En total, se fiscalizaron más de 10.500 vehículos, mediante controles fijos y móviles, y se realizaron más de 8.000 test de alcoholemia.

El resultado fue la detección de 1.231 infractores a las normativas viales, en su mayoría por faltas contempladas en la Ley Nacional de Tránsito, como ausencia de documentación, maniobras indebidas, falta de elementos de seguridad y consumo de alcohol.

La planificación de los controles no fue casual. Durante el fin de semana se desarrollaron festivales, carpas y celebraciones vinculadas al inicio del carnaval en distintas regiones de la provincia, lo que motivó un refuerzo preventivo especial en zonas de alta circulación. Localidades del sur provincial, los Valles Calchaquíes y el Valle de Lerma concentraron buena parte del movimiento, tanto por eventos culturales como por traslados nocturnos.

En Metán, donde se realizó el FestiMiel, se controlaron más de 700 rodados. Allí, 51 conductores fueron infraccionados por distintos incumplimientos a la normativa vigente. En Seclantás, otra de las localidades atravesadas por celebraciones y encuentros culturales, los controles alcanzaron a alrededor de 900 vehículos, con un despliegue preventivo sostenido durante todo el fin de semana.

El director de Seguridad Vial, Oscar Rearte, explicó que el objetivo principal de estos operativos es reducir la siniestralidad vial en contextos donde el tránsito aumenta y el consumo de alcohol suele estar presente. En ese sentido, subrayó que el trabajo preventivo se intensifica cada vez que coinciden eventos masivos, circulación nocturna y desplazamientos interurbanos.

Desde la Subsecretaría de Seguridad Vial de Salta remarcaron que los controles no solo buscan sancionar infracciones, sino también ordenar el tránsito, anticiparse a situaciones de riesgo y fortalecer la seguridad en rutas y ciudades. Además, la presencia policial en los puestos de control permite detectar hechos delictivos y brindar asistencia ante emergencias.

Con el calendario de carnaval ya en marcha y nuevas celebraciones previstas en distintos puntos de la provincia, las autoridades adelantaron que los operativos continuarán durante las próximas semanas, con especial foco en horarios nocturnos y zonas de mayor concentración de público. El desafío, remarcan, sigue siendo el mismo: que la fiesta no termine en un siniestro vial.