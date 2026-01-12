Alegrate Cafayate! Confirmaron la cartelera completa de las tres noches

La Serenata a Cafayate ya tiene programación oficial para su 52ª edición, que se realizará los días 26, 27 y 28 de febrero de 2026 en el predio de la Bodega Encantada. El festival volverá a reunir a grandes figuras del folklore nacional, artistas emergentes y ballets, en tres jornadas que prometen música, tradición y una fuerte identidad cultural.

Jueves 26 de febrero: apertura con figuras consagradas

La primera noche tendrá como protagonistas a Los Nocheros, Jorge Rojas, Ahyre y Sergio Galleguillo, en una velada marcada por la emoción y el cancionero popular.

También subirán al escenario Jacinta Condorí, Luceros del Alba, Dionisíacos, Daniel D’Amico, El Tolombeño, Karvankas, Raúl Rogelio Guantay, el Ballet Sol Calchaquí, el Ballet El Algarrobal y el ganador de la Pre Serenata.

Viernes 27: canto popular y nuevas voces

El viernes estará encabezado por El Indio Lucio Rojas y Lázaro Caballero, junto a Christian Herrera y Dalmiro Cuellar.

La grilla se completa con Carafea, Atemporal, Iván Ruiz, Santiago Cueto, Ángelo Aranda, Lautaro D’Amico, Lorena Carpanchay, Ecos de Mi Tierra, el Ballet Rescatando Mis Raíces, el Ballet Alma Fuerte y el ganador de la Pre Serenata.

Sábado 28: gran cierre en la Bodega Encantada

La última noche tendrá como figura central al Chaqueño Palavecino, acompañado por Las Voces de Orán, Los Tekis y Canto 4.

También formarán parte del cierre Alma Carpera, Franco Barrionuevo, Canto del Alma, Adriana Rojas, Mañeros, Marcela Ceballos, Los de Cafayate, Ezequiel Chávez, Las Voces del Yaco, Copleros de Río Seco, el Ballet Horizontes, el Ballet Pueblo Mío y el ganador de la Pre Serenata.

Con esta programación, la Serenata a Cafayate 2026 vuelve a posicionarse como uno de los festivales folklóricos más importantes del país, combinando artistas consagrados, nuevas generaciones y expresiones culturales que mantienen viva la identidad de los Valles Calchaquíes.