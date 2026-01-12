VIDEO. FestiMiel volvió a encender Metán con una noche multitudinaria e inolvidable

El verano cultural en Salta tuvo su puntapié inicial en San José de Metán. El domingo 11 de enero, el FestiMiel celebró su undécima edición y volvió a marcar el pulso del inicio de la temporada de festivales en la provincia, consolidándose como uno de los encuentros populares más esperados del sur salteño.

El Estadio de la Liga Metanense de Fútbol se transformó una vez más en escenario de una noche extensa, pensada para disfrutarse sin apuros, donde la música, la danza y las tradiciones se encontraron con un público fiel que, año tras año, elige volver.

Con más de una década de trayectoria, el FestiMiel dejó de ser solo una fecha en el calendario para convertirse en una referencia cultural. Una fiesta que creció con identidad, continuidad y participación comunitaria, y que hoy forma parte del ADN cultural de San José de Metán.

Una noche larga, como deben ser las buenas fiestas

La edición 2026 presentó una programación artística de gran nivel, con figuras consagradas de la música popular argentina y un lugar protagónico para artistas locales y regionales, uno de los pilares que distingue al festival desde sus comienzos.

El escenario vibró con una grilla diversa y sólida, pero el momento más esperado de la noche tuvo como protagonista a El Chaqueño Palavecino, figura icónica del folclore salteño, que se llevó una de las ovaciones más intensas del FestiMiel. Con un estadio colmado por miles de personas, el público lo acompañó de principio a fin, coreando uno a uno sus temas. Gritos, aplausos y el clásico pedido de “una más, una más, el Chaqueño no se va” se repitieron durante un recital extenso, que confirmó su vigencia y el lugar especial que ocupa en el corazón popular.

La noche también tuvo momentos destacados con las presentaciones de Desakta2 y Dany Hoyos, además de Iván Ruiz, Chirettes, Sacheros y Kijanoss, que aportaron diversidad musical y sostuvieron el ritmo de una programación pensada para distintos públicos y generaciones.

Talento local, identidad y escena propia

El FestiMiel volvió a confirmarse como una verdadera vidriera del talento regional. Sobre el escenario también dijeron presente Ayllu, Canto Metanense, El Apertura, Luz Moreno, Los Hermanos Rodríguez —ganadores de Metán Canta—, la delegación artística de Trancas y las academias locales de danza, con un despliegue escénico que puso en valor el trabajo cultural y formativo que se desarrolla durante todo el año en la ciudad.

A lo largo de la noche se repitió una postal ya característica del festival: familias que llegaban temprano, aplausos sostenidos, bailes y un público que acompaña cada presentación hasta el cierre, reafirmando el espíritu popular que distingue al encuentro.

Cultura que también mueve la economía local

Además de su propuesta artística, el FestiMiel volvió a demostrar que es un motor económico para San José de Metán. La edición 2026 contó nuevamente con un espacio destinado a emprendedores y feriantes, con gastronomía regional, artesanías y producciones independientes.

El arribo de visitantes durante el fin de semana del festival generó un movimiento sostenido en el comercio local, la hotelería y los servicios turísticos, con incidencia directa en la economía de la ciudad y un impacto positivo que se extiende más allá del escenario.

Así, San José de Metán volvió a demostrar que el verano en Salta comienza con música, encuentro y tradición, en una fiesta que combina cultura, identidad y desarrollo local, y que ya es patrimonio emocional de su gente.