Dante, el influencer radicado en España que regresó a Salta y se reencontró con su historia 

Después de casi dos décadas, Salta volvió a cruzarse en el camino de Dante. El influencer y creador de contenido, nacido en la provincia pero radicado en España desde su infancia, regresó en los últimos días para visitar a su familia y recorrer distintos puntos del territorio salteño. El viaje, que documentó en sus redes sociales, rápidamente despertó interés y emoción entre sus seguidores.

“Ha sido un viaje fascinante”, resumió al despedirse. “Pude reconectar con mi familia, con mis raíces, con mi historia y con ese folklore familiar que tenía pendiente”. Hijo de dos familias profundamente ligadas a Cerrillos, Dante explicó que su identidad salteña nunca se perdió, a pesar de haber construido su vida en Europa. “Crecer acá, sentirme parte de este lugar, sentirme salteño y cerrillano, eso me marcó para siempre”, afirmó.

Dante se fue a vivir a España en 2001 junto a su padre y su hermano, en busca de una vida mejor a raíz de la crisis económica que transitaba en esos años el país. Volvió brevemente en 2009, pero no había regresado desde entonces. “Hacía 17 años que no pasaba por Salta y la verdad es que estoy fascinado”, contó. El reencuentro comenzó de la forma más simple y más profunda: una comida familiar. “Lo primero que hice fue comer con mi familia, con la familia de mi mamá”, recordó.

Actualmente vive en Madrid y lleva más de una década creando contenido digital, principalmente de humor. “Empecé en 2013, por hobby, cuando nadie sabía que esto podía ser un trabajo”, relató. Todo comenzó con una aplicación de videos cortos y terminó convirtiéndose en una carrera sostenida en el tiempo. Además, desarrolla un vínculo fuerte con la música, una vocación que, según explicó, heredó de su padre y que hoy canaliza a través de la producción y la composición.

Durante su estadía en Salta, combinó el reencuentro familiar con actividades turísticas. Parte del viaje estuvo orientado a mostrar la provincia a su público europeo. “Quería enseñar lo bonito de nuestra tierra”, dijo. “Salta tiene magia y mística, pasan cosas que te mueven por dentro y te cambian”.

Uno de los momentos más sensibles que compartió en redes fue el relato de su historia personal ligada a su madre, fallecida cuando él tenía apenas tres años. “Todo lo que sé de ella lo fui armando con lo que me cuentan”, explicó. Cada visita a Salta, aseguró, le permite sumar nuevas piezas a ese rompecabezas íntimo. “Cada vez que vuelvo me descubro un poco más”, reflexionó.