Martes 13: cuántos se animarán a casarse en Salta pese a la suspertición 

Mañana, martes 13, vuelve a poner en escena una de las supersticiones más arraigadas en la cultura popular: evitar decisiones importantes en una fecha asociada a la mala suerte. Sin embargo, en Salta, esa creencia no alcanza para frenar del todo a quienes deciden formalizar su relación y pasar por el Registro Civil.

Desde el organismo provincial confirmaron que, incluso en jornadas como esta, hay parejas que mantienen sus turnos y se casan, desafiando la superstición. La información surge de la actividad cotidiana del Registro Civil, que atraviesa un enero con alta demanda de trámites vinculados a matrimonios y viajes.

La subsecretaria del Registro Civil, Fernanda Ubiergo, explicó a Radio Salta, que enero es tradicionalmente un mes intenso. “Entre la temporada alta de matrimonios y los viajes de los ciudadanos, la actividad es bastante fuerte”, señaló.

Quiénes se casan hoy en Salta

Más allá de la fecha, uno de los datos más relevantes que deja la estadística del Registro Civil es el perfil etario de quienes deciden casarse. Según Ubiergo, existe una diferencia marcada entre generaciones.

“Observamos que los más jovencitos tienen más tendencia a casarse que los jóvenes que están en una franja etaria entre los 28 y los 38 años”, explicó la funcionaria. Ese grupo intermedio aparece como el más renuente a formalizar el matrimonio.

En cambio, el fenómeno vuelve a crecer en edades más avanzadas. “Después está lo que yo llamo el balotaje, las segundas nupcias. Personas más grandes, incluso de 50 o 60 años, que sí se animan y asumen el compromiso”, detalló.

Una caída sostenida de los matrimonios

El martes 13 también encuentra al Registro Civil en un contexto de disminución sostenida de matrimonios. Según los datos oficiales, la tendencia se repite año tras año en toda la provincia.

“Desde que estoy en la gestión, cada año hay mil y pico de matrimonios menos en Salta”, afirmó Ubiergo. Se trata de una caída significativa si se tiene en cuenta que la provincia no tiene el volumen poblacional de grandes centros urbanos como Córdoba o Rosario.

Esta baja no es un fenómeno aislado. “Es una tendencia que se observa a nivel nacional y mundial”, remarcó la subsecretaria, y agregó que Salta no escapa a ese comportamiento social.

Superstición, trabajo y postergación

Consultada sobre los motivos que explican por qué los adultos jóvenes postergan el matrimonio, Ubiergo señaló un cambio cultural profundo. “Es una etapa de mucha productividad profesional. Los chicos están poniendo más energía en el desarrollo laboral y postergan el proyecto familiar”, explicó.

En ese marco, fechas como el martes 13 parecen tener menos peso que otros factores, como la estabilidad económica o laboral. Aun así, el componente simbólico sigue presente y despierta curiosidad cada vez que aparece en el calendario.

Matrimonios gratuitos y costos actualizados

Desde el Registro Civil recordaron que los matrimonios realizados de lunes a viernes por la mañana, en la sede del organismo, siguen siendo gratuitos, un dato clave para quienes buscan formalizar su vínculo sin asumir costos elevados.

En cambio, los casamientos fuera del horario laboral o fuera del organismo sí tienen costos, que se actualizaron recientemente por el aumento de la unidad tributaria. Casarse por la tarde en el Registro cuesta actualmente 110.400 pesos, mientras que hacerlo fuera del organismo durante el fin de semana asciende a 168.000 pesos.

El martes 13 y los "valientes"

Pese a todo, el mito no paraliza. “Hay valientes que se animan igual”, deslizó Ubiergo con tono distendido al referirse a quienes eligen fechas poco convencionales para casarse.

Incluso, desde el Registro reconocen que existen turnos programados en días considerados de mala suerte, lo que confirma que la superstición convive con una realidad más pragmática.

Un cambio en la forma de vincularse

En paralelo a la caída del matrimonio tradicional, crecen las uniones convivenciales, una alternativa legal que muchas parejas eligen por su mayor flexibilidad. Según explicó Ubiergo, este tipo de unión es más simple tanto para su constitución como para su disolución.

“Eso también influye en que muchas personas opten por no casarse”, señaló. A esto se suma que el divorcio sigue siendo judicial y no administrativo, lo que implica mayores tiempos y costos.

Entre la tradición y las nuevas decisiones

El martes 13 vuelve a mostrar que, más allá de las supersticiones, las decisiones de pareja en Salta están atravesadas por cambios sociales, económicos y culturales. Mientras algunos evitan la fecha, otros la desafían sin dudarlo.

Entre jóvenes muy chicos, adultos mayores y segundas oportunidades, el matrimonio sigue existiendo, aunque ya no ocupa el mismo lugar central que en décadas anteriores.

Así, el Registro Civil confirma que la superstición puede generar dudas, pero no alcanza para frenar del todo a quienes deciden dar un paso importante en su vida personal, incluso en un martes 13.