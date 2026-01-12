 Argentina Space 2026: el gran encuentro del nuevo ecosistema espacial, tecnológico e industrial se realizará en Salta

La economía espacial ya supera los USD 560.000 millones a nivel mundial y proyecta alcanzar los USD 1,8 billones para 2035. Hoy, sectores clave como telecomunicaciones, observación de la Tierra, inteligencia artificial, electrónica avanzada, infraestructura digital, minería, energía, agroindustria, logística y defensa dependen crecientemente de soluciones basadas en tecnología espacial. Argentina Space 2026 nace precisamente para conectar estos mundos y transformar ese potencial en negocios concretos, innovación aplicada y nuevas oportunidades de inversión.

Salta, nuevo epicentro del sector espacial

La elección de Salta no es casual. La provincia se ha consolidado como uno de los territorios más relevantes del hemisferio sur para la observación astronómica y la investigación del cielo, con proyectos de referencia internacional como QUBIC y LLAMA. Su ubicación estratégica, infraestructura, conectividad y condiciones climáticas la convierten en un escenario ideal para presentaciones tecnológicas, rondas de negocios B2B y exhibiciones de alto impacto.

Un evento de alcance multisectorial

Argentina Space 2026 está especialmente orientado a empresas, startups, universidades, organismos públicos e inversores vinculados con:

tecnología satelital y telecomunicaciones

infraestructura digital

inteligencia artificial y data science

ingeniería aeroespacial

minería y energía

IoT, software y automatización

industria, metalmecánica y servicios técnicos

inversión y financiamiento tecnológico

ciencias espaciales, derecho espacial y sector académico

Oportunidades para sponsors y expositores

El evento contará con más de 3.000 m² de exposición, seminarios, conferencias y rondas de negocios. Las empresas interesadas podrán participar como expositoras o sponsors, accediendo a categorías que incluyen stands, visibilidad institucional, participación en conferencias y beneficios exclusivos de posicionamiento.

Las categorías de sponsoreo incluyen niveles SUPERNOVA, SUN, UNIVERSE y GALAXY, además de opciones Entry Level (Jupiter, Saturn, Mars, Earth y Moon), permitiendo que tanto grandes corporaciones como empresas pymes en expansión encuentren el formato adecuado para participar.

Un hito adicional: la Misión Argentina Tripulada AR-01

Durante la convocatoria será presentada la Misión Argentina Tripulada AR-01, uno de los hitos más relevantes para la ciencia y la industria espacial del país. La misión será encabezada por Noel de Castro, primera astronauta oficialmente reconocida por CONAE, cuya trayectoria científica y participación en programas de investigación internacional simbolizan una nueva etapa para Argentina en el ámbito de las misiones tripuladas.

Argentina Space 2026 representa una oportunidad estratégica para:

ganar visibilidad ante decisores del sector

abrir puertas comerciales en nuevos mercados

fortalecer reputación institucional

acceder a rondas de negocios y networking internacional

formar parte del núcleo fundador del Nuevo Espacio en Argentina

El momento para ingresar al sector espacial y consolidar presencia regional es ahora.

Datos de contacto prensa y contratación de sponsor

Argentina Space 2026 - Centro de Convenciones de Salta

Mail: [email protected]

Mail: [email protected]

Contacto: +54 9 387 6339461 / +54 9 387 4414070.

