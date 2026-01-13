Autopista de Vaqueros: con las obras a paso firme, declararon abstracto un amparo

La Cámara Federal de Apelaciones de Salta confirmó la resolución de primera instancia que declaró abstracto el amparo colectivo con el que la asociación civil Usuarios y Consumidores Unidos (UCU) solicitó en marzo de 2025 que se ordene a la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) girar los fondos comprometidos para la ejecución del proyecto de la Autopista de Circunvalación de Vaqueros.

En el trámite de esa acción, presentada en marzo de 2025, la jueza federal Mariela Giménez declaró abstracto el reclamo en vista de la reactivación de los trabajos que, desde hace nueve meses, mantienen un ritmo de ejecución acorde con las previsiones del plan de trabajo de la contratista Ingeniero Medina.

La decisión de la magistrada, que había sido apelada por la citada asociación civil, acaba de ser ratificada por el tribunal federal integrado por los jueces Santiago French, Luis Renato Rabbi Baldi Cabanillas y Ernesto Solá, quienes concordaron en que "el reclamo devino abstracto al acreditarse que la obra se encuentra en ejecución, con financiamiento vigente y plazo extendido hasta el 18 de marzo de 2027". Sostuvieron, además, que "la vía del amparo es improcedente para debatir cuestiones técnicas complejas o sustituir funciones del Ejecutivo".

La marcha de las obras

Ayer equipos y cuadrillas de la contratista estaban terminando la parte superior de los estribos del primero de los nuevos previstos sobre el río Vaqueros. Esos trabajos estaban focalizados en los estribos del flanco sur, que da hacia la ciudad de Salta, y se extenderían en breve a los estribos del flanco norte, según adelantaron a El Tribuno fuentes técnicas del proyecto.

Una vez concluidos esos trabajos se izarían las 24 grandes vigas que ya están fraguadas. Tras esa fase, solo restaría ejecutar la losa para habilitar ese puentes. Algunos metros aguas abajo del puente actual, están listas las bases fundacionales sobre las que se emplazará otro paso, que aprovechará las estructuras metálicas del antiguo puente para su puesta en valor para uso peatonal y ciclístico.

La construcción de la autopista de circunvalación de Vaqueros avanza a paso firme en distintos frentes de obras. Uno abarca al flanco oeste de la ruta nacional 9, entre la rotonda de El Quirquincho y el río Vaqueros. Allí ya se ejecutaron las bases de la vía complementaria, de doble carril, que quedará conectada próximamente al primero de los nuevos puentes. A su vez, en la traza de la autopista los trabajos incluyen importantes movimientos de suelo, obras de alcantarillado y terraplenes.

El próximo paso del plan de trabajo

Tras la habilitación del puente que se encuentra en los tramos finales de construcción, los flujos vehiculares se canalizarán sobre la vía complementaria, de doble carril, ejecutada sobre el lateral derecho de la actual de la calzada de la ruta 9. Esa etapa de trabajos incluirá el desmantelamiento del antiguo, angosto y endeble puente que Vaqueros tiene, desde 1913, como única vinculación con capital salteña y otros municipios de la provincia. Su espacio será ocupado por el segundo puente de la autopista, que tendrá características estructurales y dimesionales semejantes a las del primero.

El proyecto de infraestructura vial que se reactivó hace nueve meses, ante gestiones del gobernador Gustavo Saenz plasmadas en un convenio que garantizó su financiamiento con fondos nacionales, contempla el reemplazamiento del puente actual, a pocos cientos de metros aguas abajo, para usos peatonales y ciclísticos. Sus singulares estructuras metálicas serán realzadas así con una nueva funcionalidad de carácter social y turístico.

Todas las obras, de acuerdo con el proyecto ejecutivo aprobado y el plan de trabajo redefinido en 2025, deberían estar finalizadas en los primeros meses de 2027. El monto de la inversión, estimado a valores actuales, asciende a alrededor de $22.000 millones.

El ritmo, a tono con el plan

Fuentes técnicas del Quinto Distrito de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), conducido por Federico Casas, afirmaron que el nivel de ejecución marcha a tono con las previsiones plan de trabajo. En el organismo esperan ver finalizado el primero de los nuevos puentes previstos sobre el río Vaqueros en pocas semanas más.

El proyecto que se reactivó en abril de 2025 contempla dos nuevos puentes para las vías vehiculares de doble carril que tendrá la Autopista de Circunvalación de Vaqueros, que a lo largo de sus 4 kilómetros de extensión entre el río homónimo y el puente del río Wierna contará con platabanda central, veredas laterales, tres rotondas, iluminación LED y una ciclovía.