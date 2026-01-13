En 2025, el Gobierno redujo el gasto público un 29 por ciento

El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) advirtió que durante 2025 el Gobierno nacional incrementó el gasto en inteligencia, mientras aplicó recortes en áreas como salud, educación, ciencia, obra pública, desarrollo social y transporte.

El señalamiento surge de un informe que analiza la ejecución presupuestaria de la Administración Pública Nacional y expone un cambio marcado en las prioridades del gasto estatal.

Según el reporte, el gasto público total cayó un 29% interanual en términos reales en comparación con 2023, lo que refleja un "ajuste significativo en áreas sensibles". En ese contexto, el organismo que más se destacó por el aumento de recursos fue la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), que registró un incremento del 52% respecto a 2023 y depende directamente de Presidencia de la Nación. En paralelo, los servicios de la deuda pública representaron el 8% del gasto total, manteniendo un peso relevante dentro de la estructura presupuestaria.

Recortes en Salud

El informe subraya que el contraste con otras áreas es notorio. En salud, se registraron recortes como en la Superintendencia de Servicios de Salud, con una caída del 72%, y en hospitales nacionales, con ajustes que van del 20% al 42%. También se redujeron los fondos del Instituto Malbrán (-26%) y de la Anmat (-25%). El Hospital Nacional de Salud Mental Laura Bonaparte sufrió una baja del 38%, mientras que el Incucai fue la excepción, con un aumento del 24%.

CEPA alertó que varios programas sanitarios quedaron "virtualmente paralizados", entre ellos Atención Sanitaria en Territorio y Prevención de Enfermedades Crónicas no Transmisibles, ambos con una ejecución del -100%. También se observaron fuertes caídas en Prevención de Patologías Específicas (-88%) y Enfermedades Endémicas (-71%). La única variación positiva se dio en Acceso a Medicamentos y Tecnología Médica, con un alza del 5%.

Otros recortes

En el ámbito científico, los recortes fueron generalizados. El Programa de Promoción de la Investigación e Innovación cayó un 82%, el Conicet un 32% y el Servicio Meteorológico Nacional un 34%, entre otros organismos afectados. La situación se repite en desarrollo social, con reducciones del 73% en la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia y caídas casi totales en programas como Economía Social.

El informe también señala ajustes en educación, donde programas como Conectar Igualdad y el Fondo Nacional de Incentivo Docente registraron ejecuciones nulas, y en desarrollo productivo, con fuertes recortes en el INTA y el INTI. Para el CEPA, este esquema revela una reducción marcada de la ejecución presupuestaria que compromete políticas públicas esenciales y plantea un escenario de alta preocupación para el desarrollo económico y social a mediano y largo plazo.

La obra pública

En transporte y obra pública, el documento reflejó que "la ejecución es extremadamente baja, con caídas que van del 74% al 100%", en línea con la paralización que padece el sector en la actual gestión. Así, los mayores retrocesos se observan en Infraestructura en Municipios (-100%), Rutas Nuevas y Obras de Pavimentación (-98%), Construcción de Túneles y Puentes (-95% ) y Obras Viales fuera de la Red Vial Nacional (-95,2%)"

Y las transferencias del Tesoro Nacional a provincias y municipios tuvieron notorias caídas. Por ejemplo, destaca que la Asistencia Financiera y Técnica a Municipios cayó 98%.