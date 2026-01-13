Glaciares, ecosistemas, calidad de vida y desarrollo

La ley 26639 de la Nación Argentina establece los presupuestos mínimos para la protección de glaciares y ambiente periglacial, con el objeto de preservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos para consumo humano; para la agricultura y como proveedor de agua para la recarga de cuencas hidrográficas, para protección de la biodiversidad, como información científica y como atractivo turístico.

Esta ley fue aprobada en el año 2010 por el Congreso de la Nación y se promulgó y fue reglamentada por decreto 207/2011. Sobre esta base, el gobierno nacional firmó un acuerdo con el Conicet para la realización del inventario de glaciares y se convocó al Instituto Argentino de Glaciología y Nivología y a los gobiernos de Mendoza y San Juan como autoridades de aplicación. El relevamiento estableció que existían en el país, superficies de hielo que ocupan una extensión de 8.484 km. cuadrados.

Es de destacar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se pronunció el 4 de junio de 2019 en fallo en la causa Barrick Exploraciones Argentina S. A. y otros C/ Estado Nacional. Señaló, entre otras cosas, la constitucionalidad de la ley de Glaciares. También fijó posiciones sobre la confrontación de dos artículos de la constitución nacional: el 41establece que todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano y que corresponde a la Nación dictar normas que contengan los presupuestos mínimos de protección ambiental, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales ; y el artículo 124, que establece el dominio originario de las provincias sobre los recursos naturales existentes en su territorio. Estableció que la gestión de los recursos naturales debe adecuarse a las directivas de las cláusulas ambientales, para cumplir de forma más fidedigna posible un mecanismo propio del federalismo concertado, también establecido en el texto constitucional.

Es de señalar que los glaciares son masas de hielo permanentes que se forman en las montañas con la nieve y el hielo que se acumulan en la parte superior y se desplazan lentamente hacia abajo. A su vez los glaciares y ambientes periglaciares son ecosistemas fríos y sensibles que se encuentran en regiones montañosas y polares.Los glaciares tienen una gran importancia pues constituyen reservas de agua dulce.

A su vez el ambiente periglacial corresponde a áreas que se encuentran alrededor de los glaciares y están influenciadas por el clima frío y la presencia de hielo.

¿Por qué se los estudia y qué importancia tienen los glaciares y las zonas periglaciares? Porque son los que proporcionan agua dulce para el consumo humano, para la agricultura y la industria; son, además, hábitat para variedad de plantas y animales adaptados al clima frío e indicadores sensibles de los cambios climáticos.

La ley de Protección de Glaciares sancionada en 2010 establece los presupuestos mínimos para proteger los glaciares y ambientes periglaciares como reservas estratégicas de recursos hídricos. A su vez, prohíbe la liberación de contaminantes en los glaciares y zonas periglaciares y la exploración y explotación minera e hidrocarburífera en dichas zonas. También prohíbe la construcción de obras o infraestructuras que alteren la dinámica natural del hielo o la calidad del agua y el almacenamiento o manejo de sustancias tóxicas.

Por la misma ley se crea el inventario nacional de glaciares para identificar y caracterizar los glaciares y geoformas periglaciares. Dicho inventario se actualiza cada cinco años, pero no se conoce un informe actualizado al respecto.

Creo que es importante el pronunciamiento de las Universidades, y de los científicos, de las empresas sobre su actuación en las zonas en las que trabajan porque el tema, en estos momentos, se está discutiendo en el Congreso.

Hoy, el boom de la minería lleva a los legisladores a una reforma de la ley nacional de presupuestos mínimos. Y es correcto, porque se trata de temas que comprometen a la calidad de vida de los seres humanos y a la biodiversidad. Además de su importante rol en el ciclo del carbono y el clima global, el tema se vuelve crucial desde el punto de vista económico, pues la industria minera, se perfila como un gran sostén de las provincias y sus habitantes.

Las provincias, a través de sus ministerios o secretarías de minerías y de ambiente, deberían informar sobre los controles que realizan, la efectividad y la participación de las comunidades como de la sociedad en dichos controles. Esto servirá para aclarar más el panorama.

Es la información pública oficial, brindada por gobiernos y universidades, necesaria para que los ciudadanos podamos opinar con fundamento y a partir de datos de la realidad.