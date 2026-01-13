PUBLICIDAD

13 de Enero,  Salta, Centro, Argentina
Estados Unidos
Liga Nacional de Voley
Narcogendarmes
Rugby
Estafas
Intento de homicidio
Caballos sueltos
Corte de Justicia de Salta
puente del río vaqueros
Policiales

Incautaron 13 caballos sueltos en Salta y Metán

En operativos preventivos en Capital, Vaqueros y Metán.
Martes, 13 de enero de 2026 01:58
La Policía de Salta incautó el fin de semana 13 caballos que se encontraban sueltos en la vía pública, durante distintos procedimientos realizados en Capital, Vaqueros y Metán, en el marco de los operativos preventivos que se desarrollan de manera sostenida en diferentes localidades de la provincia.

Las actuaciones estuvieron a cargo del Departamento Caballería, que intensifica estos controles con el objetivo de reducir riesgos para la seguridad vial y prevenir accidentes, especialmente en sectores donde la circulación de animales representa un peligro para conductores y peatones.

De acuerdo a la información oficial, los animales fueron detectados en zonas urbanas y periurbanas, donde su presencia generaba potenciales situaciones de riesgo. Tras la intervención policial, fueron trasladados a espacios destinados al resguardo, a fin de garantizar su cuidado y avanzar con los trámites administrativos correspondientes.

En todos los casos se dio intervención a las Fiscalías competentes, que tomaron conocimiento de las actuaciones y dispusieron las medidas legales a seguir para determinar responsabilidades, en función de la normativa vigente sobre tenencia y control de animales.

 

