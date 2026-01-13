Juzgan a una banda narco integrada por gendarmes por el transporte de 334 kilos de cocaína

El Tribunal Oral Federal N°2 de Salta comenzó a juzgar a siete integrantes de una organización narcocriminal a la que se le atribuyen dos operaciones de transporte de estupefacientes por un total de 334 kilos de cocaína.

El debate se inició el 19 de diciembre pasado y está a cargo del fiscal federal Ricardo Toranzos, del Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Salta, junto a la auxiliar fiscal Carolina Aráoz Vallejo y el investigador Facundo Saravia.

Los acusados

El Ministerio Público Fiscal acusó como coautores del delito de transporte de estupefacientes agravado por el número de intervinientes a Jonathan Leonel Ostapowicz, Richar Ariel Delgado, Diego Hernán Delgado, Gabriel Osvaldo Ruíz Apaza y Adrián Emilio Escarlata. En tanto, Federico Rubén Batista fue imputado como partícipe necesario y Francisco Agustín Flores como partícipe secundario. En los casos de Batista y Diego Delgado, la acusación se agrava por su condición de gendarmes en actividad, ambos con rango de cabo primero.

Según la fiscalía, Ostapowicz y Escarlata ejercían el liderazgo de la organización, mientras que el resto de los imputados también mantenía vínculos con Gendarmería Nacional.

De 6 a 20 años de prisión

Al inicio del juicio, el fiscal expuso la teoría del caso y las pruebas que serán producidas durante el debate. La expectativa de pena va de 6 a 20 años de prisión. Tras dos audiencias en diciembre, el proceso pasó a cuarto intermedio y se reanudará en febrero.

El primer cargamento fue descubierto el 19 de mayo de 2024 durante un control del Escuadrón 45 de Gendarmería Nacional en la ruta provincial N°5, a la altura de General Pizarro, en Anta. Diego Delgado, cabo primero de la fuerza, conducía una camioneta Volkswagen Amarok en la que se secuestraron 302 kilos de cocaína distribuidos en 293 paquetes.

A partir de ese procedimiento, la fiscalía reconstruyó el entramado logístico de la organización y determinó que el vehículo había sido trasladado desde Misiones a Buenos Aires por el gendarme Federico Batista, detenido en octubre pasado por su presunta participación en la maniobra.

El segundo procedimiento ocurrió el 26 de octubre, cuando fue interceptado Adrián Escarlata en El Naranjo con 31 kilos de droga ocultos en el neumático de auxilio. Al día siguiente fueron detenidos otros dos acusados en Orán, mientras que Ostapowicz y Richar Delgado fueron capturados en febrero en Misiones y Corrientes.