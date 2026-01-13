María Corina Machado se reunió con el papa León XIV

La líder opositora venezolana, María Corina Machado, le pidió ayer al papa León XIV en el Vaticano que interceda por los presos políticos y por el "avance sin demora" de la transición a la democracia en Venezuela.

"Hoy tuve la bendición y el honor de poder compartir con su Santidad y expresarle nuestro agradecimiento por su seguimiento sobre lo que sucede en nuestro país", dijo la opositora y premio Nobel de la Paz en el perfil de X de su Comando Nacional de Campaña.

Y agregó: "Le transmití también la fuerza del pueblo venezolano que se mantiene firme y en oración por la libertad de Venezuela, y le pedí interceder por todos los venezolanos que permanecen secuestrados y desaparecidos".

El encuentro se produjo diez días después de que fuerzas norteamericanas capturaran en Caracas al presidente venezolano Nicolás Maduro y a la primera dama Cilia Flores y los trasladaran a Nueva York para "ser juzgados por narcotráfico".

El Comando de Campaña de Machado explicó que durante la audiencia privada en el Vaticano se solicitó al pontífice "interceder por la liberación de los más de mil presos políticos y por el avance sin demora por la transición a la democracia en Venezuela".

Asimismo, Machado defendió la "legitimidad del presidente" Edmundo González Urrutia tras "la gesta cívica" de las elecciones del 28 de julio de 2024.

Tras su encuentro con el papa, la opositora también se reunió con el secretario de Estado vaticano, el cardenal Pietro Parolin, que fue nuncio en Venezuela entre 2009 y 2013.

El papa León XIV ha aludido en varias ocasiones a la crisis en Venezuela, la última el pasado viernes durante su largo discurso ante el cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede.

En esa intervención, pidió que se respete la voluntad del pueblo venezolano y se busquen soluciones pacíficas alejadas de "intereses partidistas".