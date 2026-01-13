PUBLICIDAD

13 de Enero, Salta, Centro, Argentina
Estados Unidos
Liga Nacional de Voley
Narcogendarmes
Rugby
Estafas
Intento de homicidio
Caballos sueltos
Corte de Justicia de Salta
puente del río vaqueros
Policiales

Piden prisión preventiva para tres imputados por intento de homicidio

Están acusados por tentativa de homicidio en Güemes.
Martes, 13 de enero de 2026 01:58
El fiscal penal 1 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas en feria, Santiago López Soto, solicitó la prisión preventiva de tres hombres de 18, 31 y 37 años, imputados de forma provisional como coautores del delito de tentativa de homicidio simple, en una causa que investiga una violenta agresión ocurrida en la ciudad de General Güemes.

La medida fue requerida ante el Juzgado de Garantías en feria, luego de la audiencia de imputación en la que los acusados, asistidos por defensa oficial, se abstuvieron de declarar. El hecho ocurrió el lunes 15 de diciembre pasado por la mañana, en un sector conocido como "el fondo del barrio 135 Viviendas", donde se produjo una gresca en la vía pública. En ese contexto, un joven de 23 años fue atacado por los tres imputados, quienes le propinaron golpes de puño y reiteradas patadas en la cabeza.

Según la investigación, los agresores continuaron con la golpiza cuando la víctima ya se encontraba en el suelo, aprovechándose de su estado de indefensión. Como consecuencia del ataque, el joven sufrió un traumatismo craneoencefálico grave. La causa continúa en etapa de investigación, a la espera de la resolución judicial sobre la situación procesal de los imputados.

 

Temas de la nota

