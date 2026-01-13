Se brindó atención sanitaria casa por casa en comunidades originarias

Un equipo multidisciplinario brindó atención casa por casa a más de 70 personas en las comunidades Pozo El Toro, El Arrozal, Vertiente Chica y Pozo La China de Santa Victoria Este.

Además se capacitó a agentes sanitarios y enfermeros sobre el nuevo calendario de inmunización que deben aplicar a la población.

Desde la Subsecretaría de Medicina Social del Ministerio de Salud Pública informaron que, el viernes 9 y el sábado 10 de enero, se llevó a cabo lo que ellos denominan "un barrido sanitario" en las comunidades originarias de Pozo El Toro, El Arrozal, Vertiente Chica y Pozo La China, perteneciente al Área Operativa Santa Victoria Este.

En la oportunidad, el médico Jorge Crespo y los enfermeros Emanuel Moreno, Divar Quiroga y Brian Salto brindaron atención a 73 personas, concurriendo casa por casa para asistirlas.

Del total de asistidos, 43 fueron adultos, es decir el 58,8%; y 30 pacientes pediátricos, lo que significa el 41,2% de las atenciones.

Un control integral

La atención incluyó control integral, como signos vitales, peso y talla y control de embarazo. Se colocaron dos implantes subdérmicos y se derivó a un niño con diagnóstico de infección respiratoria al hospital local.

Además, se entregaron medicamentos, sales de rehidratación oral y polivitamínicos a quienes correspondía suministrárselos, se brindó consejería sobre planificación familiar, deshidratación y golpe de calor, en una zona donde las temperaturas son muy elevadas en verano.

Por otra parte, se distribuyeron frutas y verduras a las familias, las que fueron donadas generosamente por puesteros del mercado Cofruthos de Salta capital.

Capacitación

La Dirección de Atención Primaria de la Salud (APS) dictó una capacitación en el hospital de Santa Victoria Este sobre el nuevo Calendario Nacional de Inmunización, detallando cómo se implementarán los esquemas actualizados y las dosis correspondientes.

La actividad estuvo encabezada por la directora de APS, Adriana Magdaleno, y la jefa del Programa de Inmunizaciones, Adriana Jure, y estuvo destinada a agentes sanitarios y enfermeros del área operativa, con el objetivo de unificar criterios de trabajo en territorio.

"Mantener el esquema de vacunas al día es fundamental para reducir riesgos de enfermedades, fortalecer la protección comunitaria y garantizar que toda la población acceda a medidas preventivas seguras y eficaces para su calidad de vida", dijo Magdaleno.