Un muerto y 35 heridos por una ola gigante en la costa

Un fenómeno meteorológico extremo sorprendió ayer a turistas y residentes de la Costa Atlántica y dejó un saldo fatal en Santa Clara del Mar, donde un joven de 29 años murió tras ser arrastrado por una ola de gran magnitud que, según testigos, alcanzó unos cinco metros de altura. Además, un hombre sufrió un infarto y permanece internado.

La víctima fue identificada como Yair Amir Manno Núñez, un jinete oriundo de Mar del Plata que residía en Francia y había regresado al país para visitar a su familia. De acuerdo con la reconstrucción del hecho, el joven fue empujado por el mar y golpeó su cabeza contra las rocas de la costa. Guardavidas del lugar le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar, pero no lograron salvarle la vida.

El episodio fue confirmado por Fabián García, titular de Defensa Civil de la provincia de Buenos Aires, quien informó además que 35 personas resultaron heridas, en su mayoría con golpes leves. "Hay una persona fallecida que aparentemente fue empujada por el agua y golpeó contra unas rocas. Se trata de un evento imprevisible", explicó el funcionario en declaraciones a TN.

Testimonios recogidos por la Agencia Noticias Argentinas indicaron que el fenómeno tomó por sorpresa a los veraneantes que se encontraban en la playa California Beach. Según relataron, el agua avanzó de manera repentina y arrastró pertenencias personales como bolsos, sombrillas y reposeras, lo que obligó a los presentes a ayudarse entre sí para evitar ser llevados por la corriente.

Evacuación de todas las playas

Ante la magnitud del evento, las autoridades dispusieron la evacuación preventiva de todas las playas de la zona, mientras equipos de Defensa Civil y de emergencia sanitaria recorrían los centros de salud para relevar el estado de los heridos. Además del joven fallecido, se confirmó la atención de un hombre que sufrió un infarto y de varias personas con lesiones de menor gravedad.

Desde Defensa Civil explicaron que el fenómeno podría tratarse de olas vagabundas, también conocidas como "mini tsunamis", cuya aparición resulta difícil de prever. García recordó que un episodio similar ocurrió años atrás en Mar del Plata durante la noche, sin consecuencias graves debido a la ausencia de bañistas.

Uno de los guardavidas que participó del operativo, Maximiliano Prensky, describió la situación como "impactante". "De repente el mar se retiró y volvió con una fuerza tremenda. Empezamos a sacar a la gente del agua, había miles de personas y fue muy difícil", relató.

Un meteotsunami

En tanto, especialistas señalaron que el evento podría encuadrarse dentro de un meteotsunami, un fenómeno poco frecuente asociado a cambios bruscos de presión atmosférica. "Por la forma en que se dio, tiene todo el aspecto de un meteotsunami, aunque aún debe confirmarse", explicó el ingeniero Fernando Oreiro.

Las autoridades continúan monitoreando la situación y no descartan adoptar nuevas medidas preventivas en otras localidades de la Costa Atlántica.

La tragedia registrada en Santa Clara del Mar reavivó el recuerdo de un episodio similar ocurrido el 8 de diciembre de 2022, cuando un fenómeno identificado como meteotsunami afectó la costa sur de Mar del Plata. Aquel evento se produjo a las 2.27 de la madrugada y tuvo escasa repercusión pública, ya que el país se encontraba atravesado por el Mundial de Qatar 2022 y la previa del partido de cuartos de final entre la Selección argentina y Países Bajos. Entonces no se registraron víctimas fatales debido a que las playas se encontraban desiertas.

El joven que murió era jinete y vivía en Francia

Yair Amir Manno Núñez, el joven que murió ayer por la ola gigante en Mar Chiquita, tenía 29 años, era marplatense y jinete de resistencia. Vivía en Francia y estaba de vacaciones con su pareja.

"Endurance rider", dice su perfil de Instagram, en donde muestra una foto suya cabalgando y en 2024 había logrado una destacada actuación.

Flaco, espigado y "destacado jinete", de acuerdo a entidades vinculadas a la actividad. Según medios, el joven se encontraba sobre la escollera cuando una ola de unos cinco metros rompió cerca suyo.