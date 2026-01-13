PUBLICIDAD

Espectáculos

"Vamos a la Mar": una aventura sensorial de música y literatura

Mili Ibarra y su banda invitan para este sábado en Rivadavia 534.
Martes, 13 de enero de 2026 01:58
Mili Ibarra, una incansable realizadora de proyectos.
El próximo sábado, la ciudad de Salta se convertirá en el escenario de una experiencia artística única diseñada para los más pequeños. "Vamos a la Mar", una propuesta sensorial que fusiona la música y la literatura, invita a bebés, niños y sus familias a sumergirse en un universo lúdico inspirado en la inmensidad del océano.

El evento se llevará a cabo el 17 de enero, de 18.30 a 19.30, en la Academia Legatto, Rivadavia 534.

La actividad está especialmente pensada para niños y niñas de 6 meses a 5 años, buscando fortalecer el vínculo afectivo a través del arte en un clima de participación y alegría.

Música, juego y afectos

La jornada estará a cargo de la reconocida artista Mily Ibarra y su banda, quienes guiarán a los asistentes por un viaje poblado de peces, barcos y sirenas. A través del canto y la interacción, se busca crear un espacio donde la literatura y el ritmo se encuentren con la curiosidad natural de la infancia.

Para hacer la experiencia aún más inmersiva, se invita a las familias a asistir con su propio barquito de papel o burbujero, elementos que les permitirán ser protagonistas activos de la aventura.

Información y Reservas

La actividad es arancelada y cuenta con una promoción especial para grupos familiares, facilitando el acceso a esta experiencia de calidad pedagógica y artística. La actividad es arancelada y cuenta con una promoción especial para familias. Las entradas pueden reservarse comunicándose al teléfono 387-5915583. Para consultas adicionales, se puede contactar a la Academia Legatto vía correo electrónico: legatto.academiadecuerdas @gmail.com.

 

