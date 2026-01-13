Comenzó la Semana de la Empanada en San Lorenzo

La Municipalidad de San Lorenzo lanzó por segundo año consecutivo la Semana de la Empanada, para que la comunidad en general disfrute del sabor único de las empanadas sanlorenceñas. Desde el 12 hasta el 18 de enero, turistas y salteños tendrán la posibilidad de deleitar las mejores empanadas de la provincia en los locales adheridos.

En esta oportunidad habrá promociones en tres locales: Lo de Michel Empanadas, El Boya y Je Suis Raclette.

En tanto, el Concurso de la Empanada se realizará el próximo 17 de enero a partir de las 18 horas en la Plaza Ejército Argentino, en donde los presentes podrán disfrutar de fondas gastronómicas y un show folclórico que contará con la participación de Perlas Gauchas, Gonza Fernández, Rodrigo Correa, Alejandro Avila y el Ballet La Sanlorenceña. Además, el evento contará con la visita de los Reyes Magos, peloteros y juegos para los más pequeños.

Cabe recordar que los participantes para el concurso tienen tiempo para inscribirse hasta el jueves 16 de enero a través del siguiente enlace: https://forms.gle/1gvkyeytQjxwvjYNA

Consultá los locales adheridos en: www.sanlorenzo.travel y toda la oferta gastronómica de la localidad en: https://sanlorenzodagusto.com/